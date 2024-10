Strass im Zillertal (ots) -Während viele Motorsport-Fans bestenfalls davon träumen, hautnah am Geschehen dabei zu sein, bieten Valeska Bös und Markus Knapp als Geschäftsführer der The Circuit GmbH genau das: einen Arbeitsplatz mitten im Rennzirkus. Ob hinter den Kulissen oder direkt an der Strecke - ihr Team erlebt die Welt des Motorsports nicht nur aus nächster Nähe, sondern gestaltet sie aktiv mit. Was Bewerber dabei erwartet, erfahren Sie hier.Ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag, faire Arbeitsbedingungen und eine gute Work-Life-Balance gehören heute zu den zentralen Zielen vieler Arbeitnehmer. Entgegen dieser Wünsche werden nicht wenige Tätigkeiten noch immer als äußerst eintönig, anspruchslos oder perspektivlos wahrgenommen. Auch in der Motorsportbranche gibt es solche Vorurteile, besonders in der Logistik - dabei erfordert die Arbeit in diesem Bereich sowohl handwerkliches Können als auch strategisches Geschick. "Als Arbeitgeber liegt es auch in unserer Verantwortung, auf die Vielfalt und all die Chancen dieser Berufe aufmerksam zu machen", betont Valeska Bös, Geschäftsführerin von The Circuit. "Ebenso wichtig ist es uns, durch gleichermaßen attraktive wie faire Bedingungen die besten Voraussetzungen für einen zufriedenstellenden Arbeitsalltag und letztlich eine erfolgreiche Karriere zu schaffen.""Wir lösen die logistischen Herausforderungen im Motorsport durch maßgeschneiderte, umfassende Lösungen: Dafür sind ohne Frage technisches Know-how und organisatorische Kompetenz erforderlich - dementsprechend fördern und belohnen wir die Ambitionen und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter", fügt Markus Knapp hinzu. The Circuit bietet ihren Kunden eine All-in-one-Lösung für Motorsportveranstaltungen: Von der Planung bis zur Durchführung wird jeder Schritt - inklusive Transport von mobilen Bauten - professionell begleitet. Auch durch die Zusammenarbeit mit internationalen Motorsportgrößen konnte das Team von The Circuit bereits Teil zahlreicher Großveranstaltungen sein. Mit neuen Mitarbeitern möchte das Unternehmen seine Kapazitäten nun erweitern und weiterhin einzigartige Events gestalten, die den hohen Ansprüchen der Motorsportwelt gerecht werden.Was The Circuit als Arbeitgeber auszeichnet"Unsere Mitarbeiter profitieren von einem einzigartigen Arbeitsumfeld, das sie zu den aufregendsten Rennstrecken weltweit führt und ihnen spannende Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports ermöglicht", verrät Valeska Bös. Dabei zeichnet sich The Circuit durch eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre aus, in der individuelle Ideen geschätzt werden und jeder die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen. Neben abwechslungsreichen Aufgaben in der Motorsportlogistik bietet das Unternehmen attraktive Benefits wie eine faire Vergütung und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.Jeder Mitarbeiter kann sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterentwickeln und erhält die Chance, innerhalb des Unternehmens aufzusteigen. Zudem profitiert das Team von einer klaren Struktur, in der handwerkliches Geschick ebenso gefragt ist wie strategisches Denken. "Unser Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen und gemeinsam mit uns die Motorsportlogistik auf das nächste Level heben", fasst Markus Knapp zusammen.Karriere bei The Circuit: Was Bewerber mitbringen sollten"Wir suchen motivierte Fachkräfte aus der Baubranche, die handwerkliches Geschick mitbringen und über einen LKW-Führerschein verfügen", so Valeska Bös. Vor allem aber sind Bewerber gefragt, die eine ausgeprägte Leidenschaft für Technik und Reisebereitschaft mitbringen und bereit sind, regelmäßig global im Einsatz zu sein. Zudem sollten sie teamfähig, belastbar und lösungsorientiert arbeiten - Eigenschaften, die in der dynamischen Motorsportlogistik unerlässlich sind.Erfahrung im Logistikbereich ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich, da The Circuit großen Wert auf die Lernbereitschaft und Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter legt. "Für uns zählen vor allem die Motivation und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Neues zu lernen", erläutert Markus Knapp abschließend.Sie wollen Karriere in der Rennsportlogistik machen und das Geschehen der Branche aus nächster Nähe erleben? Dann bewerben Sie sich jetzt auf eine der offenen Stellen der The Circuit GmbH (https://www.the-circuit.eu/karriere.html)!Pressekontakt:The Circuit GmbHVertreten durch: Valeska Bös & Markus KnappE-Mail: vb@the-circuit.euE-Mail: mk@the-circuit.euWeb: www.the-circuit.euOriginal-Content von: The Circuit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175017/5887132