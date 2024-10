Erfurt (ots) -Wie sieht die digitale Schule von morgen aus, und wie fortschrittlich ist Unterricht schon heute? Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) geht in der ersten von insgesamt drei Live-Sendungen am 20. Oktober 2024, um 20:00 Uhr der Frage nach, was Digitalisierung an Schulen möglich macht, anschaulich gezeigt über Best-Practice-Beispiele an deutschen und estnischen Schulen. Wer mitreden möchte, kann sich an Live-Votings und Chats auf kika.de beteiligen. Zusammengefasst werden die Publikums-Rückmeldungen via Visual Recording, einer grafisch gestalteten Dokumentation, die im Anschluss heruntergeladen werden kann. Zu sehen ist "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) bei KiKA und auf kika.de.Im Vorfeld wurden Meinungen und Wünsche von Kindern im Alter von acht bis elf Jahren rund ums Thema Digitalisierung gesammelt. Die Fragen der Live-Votings wurden von der "Team Timster"-Redaktion in Zusammenarbeit mit den FragFINN-Kinderreporter*innen und dem KiKA-Kinderredaktionsrat erarbeitet. Im Expert*innen-Chat auf kika.de kann das Publikum während der Sendung Fragen loswerden oder Erfahrungen schildern. Comedy-Sketches des funk-Creators EY JAMAL sorgen während der Votings für unterhaltsame Überleitungen. Durch die Sendungen führen Soraya Jamal und Tim Galius. Untertitel sind im TV und im Stream verfügbar.Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" ist eine Koproduktion von rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Mit "Team Timster - Deine Schule: Online, KI und coole Technik?" (KiKA) startet eine dreiteilige Reihe von Live-Sendungen, die Möglichkeiten der Partizipation von Kindern in den Mittelpunkt stellt. Die Reihe ist eine KiKA-Eigenproduktion und wird von Inka Kiwit und Steffi Warnatzsch-Abra (beide KiKA) betreut.Weitere Interview-Ausschnitte aus Hintergrundgesprächen mit Silke Müller und anderen Expert*innen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2024/team-timster-digitalisierung-livesendung-100.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5887143