Siltronic bereitet sich auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am 24. Oktober vor, nachdem das Unternehmen ein schwieriges Jahr hinter sich hat. Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 29 % gefallen, was hauptsächlich auf die schleppende Wafernachfrage und die unerwartet hohen Lagerbestände bei den Kunden zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass KI-Trends im Jahr 2024 der Hauptumsatztreiber sein werden, da KI-Server im Vergleich zu herkömmlichen Servern einen 8-fach höheren Siliziumanteil benötigen. Der Automobilsektor könnte aufgrund einer kurzfristigen Nachfrageschwäche einen vorübergehenden Rückgang der Wafernachfrage erleben, während die allmähliche Erholung der Smartphone- und PC-Märkte einen positiven Beitrag leistet. Die Industrie- und IoT-Sektoren haben sich auf niedrigem Niveau stabilisiert und warten auf einen Aufschwung. Insgesamt stehen die hohen Lagerbestände in allen Segmenten weiterhin dem starken KI-getriebenen Wachstum entgegen und verzögern eine vollständige Erholung im Jahr 2024. Alle Augen sind auf die Ergebnisse des dritten Quartals gerichtet, da die Investoren nach Anzeichen für eine Erholung des Wafermarktes suchen, um am nächsten Aufschwung der Branche teilzuhaben. Die Analysten von mwb research gehen jedoch davon aus, dass ein echter Nachfrageschub für Wafer erst im Jahr 2025 einsetzen wird. Trotz der Wartezeit sind sie zuversichtlich, dass sich Siltronic dank seiner soliden Position in boomenden Branchen wie KI und Elektrifizierung gut behaupten kann. mwb research hält an der Einstufung KAUFEN und einem Kursziel von EUR 94,00 fest, was auf ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 48,6 % hinweist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





© 2024 AlsterResearch