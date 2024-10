Mailand (ots/PRNewswire) -- Die NEXTCHEM-Tochtergesellschaft KT Tech wird die Lizenzierung und das Prozessdesign-Paket für ihre NX Reform Wasserstofftechnologie als Teil des größeren Modernisierungs- und Erweiterungsprojekts der Dung Quat Raffinerie in Vietnam bereitstellen- Diese Vereinbarung umfasst auch die Lieferung der firmeneigenen Dampf-Methan-Reformierungsausrüstung während der Bauphase der AnlageMAIRE gibt bekannt, dass NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) über seine Tochtergesellschaft KT Tech, Lizenzgeber für Wasserstofftechnologien, von der Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) den Zuschlag für die Lizenzierung und das Prozessdesign-Paket (PDP) für eine neue Wasserstoffproduktionsanlage erhalten hat, die Teil des größeren Modernisierungs- und Erweiterungsprojekts der Dung Quat Raffinerie in Vietnam ist.KT Tech wird die neue Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Kapazität von 22.676 Kubikmetern pro Stunde (Nm3/h) entwickeln und dabei seine eigene Technologie nutzen. Diese Technologie, die Teil des NX Reform (https://www.nextchem.it/media/filer_public/b5/11/b511e411-1231-45e0-a2b5-e32880cf694a/nx_reform.pdf#:~:text=NEXTCHEM%20TECH%20%7C%20NX%20ReformTM%20NX%20ReformTM%20(Steam%20Methane%20Reformer)) Wasserstofftechnologie-Portfolios ist, ermöglicht eine kosteneffiziente Wasserstoffproduktion und bietet das Potenzial, den Kohlenstoff-Fußabdruck durch die Einbeziehung der CO2 Abscheidungstechnologie zu verringern. Es bietet Flexibilität bei den Rohstoffen und der Kapazität und gewährleistet so die Anpassungsfähigkeit der Produktion. Die Lösung basiert auf bewährten und weit verbreiteten Methoden der Methandampfreformierung, was zu einer hohen betrieblichen Effizienz führt. Sobald das Projekt die Bauphase erreicht hat, wird KT TECH auch die firmeneigene Ausrüstung für den Methandampfreformierungsprozess liefern.Alessandro Bernini, CEO von MAIRE, kommentierte: "Wir sind stolz auf diesen wichtigen Erfolg, der unsere ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Modernisierung bestehender Produktionsanlagen zur Steigerung der Effizienz und zur Senkung des Verbrauchs dank unseres führenden technologischen Know-hows und unserer beispiellosen verfahrenstechnischen Fähigkeiten bestätigt."Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2379433/4631640/MAIRE_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nextchem-maire-erhalt-lizenzierungs--und-prozessdesign-paket-zur-aufrustung-der-bsr-wasserstoffproduktionsanlage-in-vietnam-basierend-auf-der-firmeneigenen-nx-reform-technologie-302276230.htmlPressekontakt:Tommaso Verani,tommaso.verani@groupmaire.com,+39 366 6494966; Claudia Ciccarone,claudia.ciccarone@groupmaire.com; Francesca Prosperi,francesca.prosperi@groupmaire.com; Claudia Arrighini,claudia.arrighini@groupmaire.comOriginal-Content von: Maire Tecnimont S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149960/5887148