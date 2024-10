lpreise sinken deutlich

Werbung







Neue Informationen zum Nahost-Konflikt sorgen für fallende Ölpreise.



In den vergangenen Wochen war der Ölpreis bereits stark durch Nachrichten in Bezug auf den Nahost-Konflikt geprägt worden. Nun berichtete die US-Zeitung "Washington Post", dass Israel plant bei seinem Vergeltungsschlag gegen den Iran lediglich militärische Ziel anzugreifen und Atom- und Ölanlagen zu verschonen. Der Markt reagierte auf die Nachricht prompt mit einer Senkung des Ölpreises. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel diesen Morgen um 2,34 US-Dollar auf 75,12 US-Dollar, was einer Senkung von rund drei Prozent entspricht. Anfang vergangener Woche hatte der Ölpreis wegen Furcht vor Angriffen auf iranische Ölanlagen noch zeitweise bei über 80 US-Dollar pro Barrel notiert. Ein weiterer Grund für die Preissenkung könnte die Veröffentlichung des Monatsberichts der OPEC gestern Nachmittag gewesen sein. In diesem teilte die OPEC mit, dass die Prognosen für die zukünftige Ölnachfrage zum dritten Mal in Folge gesenkt wurden.









ZertifikateAwards 2024/2025 - Stimmen Sie und ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!



Am 14.November 2024 findet die Verleihung für die besten Zertifikate-Emittenten statt. Falls Sie mit dem Service und Informationsangebot von HSBC zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Stimme! Im Vorjahr beteiligten sich mehr als 12.500 Finanzinteressierte an der Abstimmung, die in diesem Jahr am 20. September startet und am 25. Oktober endet. Die Veranstalter verlosen unter allen Teilnehmern eine Reise nach Berlin, inklusive Frühstück und Gutschein für die Bar des Hotels. Unter folgendem Link können Sie bei den ZertifikateAwards für die HSBC abstimmen und mit etwas Glück auch eine Reise gewinnen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC