Unterföhring (ots) -22.000 Quadratmeter. Über 1.000 Autos. 35 Mitarbeiter. Das ist das Stahl-Imperium von "Morlock Motors"-Chef Michael Manousakis. In 30 Jahren hat er Europas größten US-Warenhandel aufgebaut. Alles, was von der US-Armee in Europa ausgesondert wird, landet eines Tages auf dem Gelände mitten im Westerwald. Wie es so weit kommen konnte, erklärt der Chef auf seine ihm ganz eigene Art und Weise. "Das ist doch nicht mein Traum. Die Sache ist total außer Kontrolle geraten. Ich hab' gedacht, ich schraub' ein bisschen rum, werd' reich und leg' mich an den Strand. Das hat nicht geklappt. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf 22.000 Quadratmetern mit über 1.000 Autos und es wird keiner mehr Herr der Lage."Am Donnerstag, 17. Oktober, feiert der spektakulärste Neuzugang des Jahres bei Kabel Eins seine Premiere. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" startet in der Prime Time um 20:15 Uhr. In der ersten Folge wartet der Big Deal auf Hawaii. 21 "Humvees" zu einem unschlagbaren Preis. Die militärischen Geländefahrzeuge müssen allerdings vor Ort auseinandergebaut und verladen werden - in nur fünf Tagen.Exklusiver Morlock-Content auf JoynMichael und seine Morlocks - wie alles begann. Zur Einstimmung auf die erste Staffel bei Kabel Eins gibt es bereits seit Sonntag auf Joyn eine zusätzliche Folge, die die Anfänge von Michael Manousakis und seinen Morlocks zeigt."Die Leute, die hier arbeiten, sind schon alle sehr, sehr speziell", sagt der Chef über seine Mitarbeiter. Im exklusiven Spin-Off "Morlock Motors - Das Team" gibt es weitere spannende Einblicke in die Welt von Michael Manousakis und seiner Crew - ab 20. Oktober jeden Sonntag eine neue Folge auf Joyn."Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" - ab Donnerstag, 17. Oktober 2024, bei Kabel Eins und auf Joyn.