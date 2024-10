München (ots) -Zum 01. Januar 2025 übernimmt Annika Obermayer die Leitung des Geschäftsbereich Komposit bei der Bayerischen und tritt damit die Nachfolge von Manfred Buhler (64) an, der nach vielen erfolgreichen Jahren in den Ruhestand geht. Mit diesem Wechsel übergibt Buhler den Staffelstab an eine erfahrene Nachfolgerin. Annika Obermayer (39) blickt auf 12 Jahre bei der Allianz zurück, wo sie in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Sachversicherungen tätig war und dort zuletzt die Sparte Unfallversicherung verantwortete."Wir danken Manfred Buhler für seine hervorragende Arbeit und seine Treue zur Bayerischen während seines gesamten Berufslebens. In fast 50 Jahren hat er von der Lebensversicherung über die IT bis zuletzt in der Kompositversicherung Verantwortung getragen. Als Manager und als Persönlichkeit ist er für uns alle ein besonderes Vorbild", so Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG der Versicherungsgruppe. "Er hat wesentlich zum marktüberdurchschnittlichen Wachstum der letzten Jahre beigetragen und den Ausbau unserer Geschäftsfelder in der Kompositversicherung maßgeblich geprägt. Ich werde ihn und seine humorvolle und ruhige Art sehr vermissen und wünsche ihm schon heute alles Gute für seinen bevorstehenden Ruhestand. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Obermayer, die mit ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Veränderungsgeist und ihrer tatkräftigen Herangehensweise eine Bereicherung für uns alle sein wird".Annika Obermayer äußerte sich ebenfalls zu ihrem bevorstehenden Wechsel: "Ich danke der Bayerischen für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, bei einem mittelständischen Versicherer mit so starkem Fokus auf Innovation tätig zu sein. Hier die Verantwortung für das spannende Sachversicherungsgeschäft zu übernehmen, ist eine große Ehre und Herausforderung, der ich mich sehr gerne annehme."Nach ihrem Promotionsstudium in der Philosophie startete Dr. Annika Obermayer als Trainee im Vertrieb und durchlief verschiedene Stationen bei der Allianz in Deutschland, darunter Vertrieb, Marktmanagement, Sachversicherung und zuletzt war sie dort verantwortlich für die Unfallversicherung. Frau Dr. Obermayer ist auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein besonderes Vorbild. Gemeinsam mit ihrem Mann managt sie ihre Familie mit zwei Kindern im Grundschulalter und dem Familienhund. Als begeisterte Camperin reist die Familie mit ihrem VW-Bus T5 durch Europa.Bis zum Jahresende erhält Frau Obermayer von Herrn Buhler eine umfassende Übergabe. In der Übergangsphase werden sie den Kompositbereich der Bayerischen gemeinsam führen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Bayerische hat sich als Kompositversicherer viel vorgenommen. Neben der Bewältigung der herausfordernden Situation in der Versicherungstechnik gilt es, die Vision der Bayerischen mit Leben zu füllen und in den Geschäftsfeldern Menschversicherung, Prime Home, Prime Business und Mobilität weiter über dem Markt zu wachsen.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5887255