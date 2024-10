Berlin (ots) -Das Forum Moderne Landwirtschaft (FML) (http://www.moderne-landwirtschaft.de) feiert im Oktober sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums hat das FML bei einer digitalen Pressekonferenz eine aktuelle Ausgabe seines Stimmungsindex zur gesellschaftlichen Wahrnehmung der Landwirtschaft vorgestellt. Der Index zeigt, dass die Bevölkerung in Deutschland der Landwirtschaft zunehmend mit Verständnis und Wertschätzung begegnet. Besonders in den Bereichen Tierwohl und Klimaschutz hat sich das Meinungsbild seit 2020 deutlich verändert.Der Stimmungsindex wurde in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey und der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel entwickelt und gibt ein umfassendes Bild der Einstellung der deutschen Bevölkerung zur Landwirtschaft. Basierend auf monatlichen Umfragen seit 2020 liefert der Index wichtige Einblicke in die Themenbereiche Landwirtschaft, Klima, Tierwohl, Ernährung, Innovation und Pflanzenbau."Die Ergebnisse des Stimmungsindex zeigen, dass der Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft wirkt. Wir sehen eine positive Entwicklung in den Bewertungen, besonders wenn es um das Verständnis für die Herausforderungen der Landwirtinnen und Landwirte geht," sagte Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft.Zentrale Ergebnisse des Stimmungsindex:- Zunehmendes Vertrauen: Die Mehrheit der Befragten empfindet die Landwirtschaft als verlässlichen Partner für die Sicherung der Ernährung und den Schutz der Natur.- Hohe Relevanz des Themas Tierwohl: Seit 2020 ist das Interesse an und die Sensibilität für Tierwohl-Fragen stark gestiegen.- Klimaschutz in der Landwirtschaft: Ein wachsender Teil der Bevölkerung erkennt die Anstrengungen der Landwirtschaft zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen an und sieht die Landwirtschaft nicht mehr nur als Problemverursacher, sondern als Teil der Lösung.Prof. Dr. Dr. Christian Henning von der Universität Kiel ergänzte: "Die Umfragen zeigen, dass viele Bürger die Balance zwischen einer produktiven Landwirtschaft und dem Schutz der Natur als Herausforderung begreifen, die Landwirte zunehmend erfolgreich bewältigen."Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben, mit einem klaren Bekenntnis zur Fortsetzung des offenen Dialogs und zur Förderung innovativer Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland.Alle Informationen zur heutigen Pressekonferenz, sowie die Details zum Stimmungsindex, finden Sie unter: https://drive.google.com/drive/folders/1fgSLWw99yZo4J64QZ1lODLlg29cwWlxe?usp=sharingÜber das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Das Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de/) ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unsere Kanäle "Moderne Landwirtschaft" besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5887277