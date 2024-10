Ein deutsches Startup will in Europa für mehr Sicherheit vor Waldbränden sorgen. Dafür nutzt das junge Unternehmen künstliche Intelligenz und Satelliten - jetzt stecken die EU und weitere Investoren viel Geld in die Firma. Das deutsche Startup OroraTech konnte insgesamt 25 Millionen Euro Finanzmittel sammeln, um seine Systeme gegen Waldbrände zu erweitern. Investoren wie Korys, European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) und Bayern Kapital helfen damit ...

