Die Ölpreise knüpfen an ihre gestrige Abwärtspartie an und fallen förmlich in den neuen Handelstag. Am Mittag bauen sie ihre Verluste aufgrund der Meldung aus Israel weiter aus und nehmen die Heizölpreise mit in ihren Strudel. Starke Preisrückgänge in Deutschland und der Schweiz stehen heute auf dem Tagesprogramm. Durchschnittlich drei Cent bzw. Rappen je Liter gibt der Preis für Heizöl nach und lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...