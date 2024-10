© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Carolyn Kaster



Der Chip-Hersteller Wolfspeed erhält von der US-Regierung 750 Millionen US-Dollar Förderung und weitere Mittel. Analysten sehen enormes Potenzial für die Aktie.Der US-Chiphersteller Wolfspeed wird eine direkte Finanzierung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar von der Biden-Harris-Regierung zu erhalten, wie das US-Wirtschaftsministerium am frühen Dienstag mitteilte. Mit den Mitteln soll die Entwicklung einer neuen hochmodernen Siliziumkarbid-Wafer-Fabrik in North Carolina unterstützt werden, sowie eine Anlage in New York ausgebaut werden. Die Gelder sind Teil des umfangreichen Plans der US-Regierung, die heimische Halbleiterproduktion durch das 52,7 Milliarden US-Dollar schwere …