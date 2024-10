Hamburg (ots) -Smilodox, eine der führenden deutschen Marken im Bereich Sportbekleidung, freut sich, die spannende Ankündigung unseres Mitgründers Flying Uwe (Uwe Schüder) zu teilen.Am vergangenen Wochenende hat Flying Uwe offiziell bestätigt, dass er im April 2025 im Hauptkampf der renommierten MMA-Liga Oktagon gegen Ediz "der Breite" Tasci antreten wird. Der Kampf wird im Rahmen der Oktagon-Veranstaltung im April 2025 in Frankfurt stattfinden und verspricht ein packendes Duell zweier Kraftpakete.Ediz, bekannt für seine beeindruckende physische Präsenz und Kampferfahrung, wird gegen Flying Uwe, der sich in der MMA-Welt als ehrgeiziger Kämpfer etabliert hat, antreten. Flying Uwe, der mit seiner Leidenschaft für den Kampfsport sowie als erfolgreicher Unternehmer und Fitness-Influencer Millionen inspiriert, bereitet sich intensiv auf diesen Showdown vor.Fans dürfen sich auf ein außergewöhnliches Event freuen, bei dem wieder circa 20.000 Zuschauer vor Ort und hunderttausende im Stream & auf Youtube erwartet werden. Weitere Details zum Kampf sowie Informationen zu Tickets und Übertragungsmöglichkeiten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Über Smilodox: Smilodox ist eine führende Marke für hochwertige Sport- und Fitnessbekleidung. Unser Fokus liegt darauf, Sportlerinnen und Sportlern die besten Voraussetzungen für ihre Trainingsziele zu bieten. Unser Mitgründer Flying Uwe verkörpert durch seine sportlichen Erfolge und unternehmerischen Tätigkeiten die Werte, die Smilodox antreiben: Ehrgeiz, Disziplin und die Leidenschaft, stets das Beste aus sich herauszuholen.Pressekontakt:Smilodox GmbH & Co. KGMail: info@smilodox.com+49 17624939334Original-Content von: Smilodox GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161877/5887332