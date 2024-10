Ein amerikanische Analyse-Haus hat am Dienstag das Kursziel für MTU Aero Engines kräftig erhöht. Die Aktie des Triebwerks-Bauers springt daraufhin an der DAX-Spitze auf ein neues Rekordhoch. Die AKTIONÄR-Empfehlung liegt bereits 16 Prozent im Plus. Gleich mehrere Gründe sprechen für eine Fortsetzung der Rally. Eine optimistische Analyse von JPMorgan treibt die Papiere von MTU in neue Rekordhöhen. Am Dienstag verteuert sich das Papier des Triebwerks-Herstellers an der DAX-Spitze um über drei Prozent ...

