Markus Weingran - Börsenlounge. Die Themen heute: Wolfsspeed | Johnson & Johnson | Lufthansa - steht die nächste EU-Bank im Schaufenster

Begrüßung DAX - neues Rekordhoch Tops & Flops - Telekom und Adidas laufen Wolfspeed - Aktie schießt in die Höhe Johnson & Johnson - Erwartungen erfüllt Bank of America - Zahlen über den Schätzungen Citi - Zahlen Goldman Sachs - Zahlen Deutsche Bank - Gerüchte über Kapitalerhöhung stimmen nicht ABN Amro - Niederlande suchen den Exit Google setzt auf Atomenergie - diese Aktien freuen sich darüber Doc Morris - Licht am Ende des Tunnels - Ericsson - Zahlen überraschen MTU - Analystenlob hebt Aktie an DAAX-Spitze Rheinmetall - Joint-Venture mit Leonardo Lufthansa - Ölpreise befeuern Luftfahrtbranche