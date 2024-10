Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen eine verhaltene Entwicklung und notierte bei etwa 35,70 Euro. Trotz des aktuellen Kursniveaus, das deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,64 Euro liegt, sehen Analysten weiterhin Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 52,75 Euro geschätzt, was einen möglichen Anstieg von über 47 Prozent bedeutet. Die jüngste Kurskorrektur könnte somit eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger darstellen.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Im letzten Quartal verzeichnete Daimler Truck einen leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn pro Aktie. Dennoch bleibt das Unternehmen innovativ und zukunftsorientiert. Dies zeigt sich in der Auslieferung von 20 Elektro-Lkw des Typs Freightliner eCascadia an die Reyes Beverage Group in Kalifornien. Solche Schritte in Richtung Elektromobilität könnten langfristig zur Stärkung der Marktposition beitragen und das Interesse der Investoren neu entfachen.

