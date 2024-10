SecurityScorecard-Kunden haben jetzt mit der umfassenden Risikomanagement-Plattform von Supply Wisdom Zugang zu einem erweiterten Einblick in das Risiko potenzieller Lieferanten.

Supply Wisdom, die einzige Full-Stack-SaaS-Plattform für Echtzeit-Risikoinformationen auf dem Markt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, gab heute eine Partnerschaft mit SecurityScorecard bekannt, einem führenden Anbieter von Cyber-Risikomanagement durch Dritte und Pionier für Lösungen zur Erkennung und Reaktion in der Lieferkette (SCDR).

Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, eine umfassende Lösung für das anhaltende Risiko durch Dritte bereitzustellen. Die Partnerschaft wird es Organisationen ermöglichen, Vertrauen in die Stabilität ihrer Beziehungen zu Drittanbietern zu haben, und Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Lieferkette und die Risiken von Drittanbietern zu verschaffen, während sie gleichzeitig Echtzeit-Einblicke in alle Risikobereiche integrieren und das alles über eine einheitliche Überwachungsplattform.

"Unsere Partnerschaft mit SecurityScorecard wird Kunden tiefere Einblicke in zusätzliche Risikobereiche ihres Portfolios geben, die sie schneller und einfacher überwachen können", sagte Tom Thimot, CEO von Supply Wisdom. "Diese Partnerschaft wird Unternehmen mehr Widerstandsfähigkeit verleihen, um gemeinsamen Kunden die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre TPRM-Programme in einem zunehmend risikoreichen und sich verändernden Anbieter-Ökosystem zu stärken."

Zu den wichtigsten Vorteilen und Merkmalen der Partnerschaft gehören:

Erweitert den adressierbaren Markt : Kunden von SecurityScorecard können nun ihre Risikomanagement-Fähigkeiten ganz einfach erweitern, indem sie die umfassende Risikoinformation von Supply Wisdom hinzufügen. Dadurch können sie Risiken in Schlüsselbereichen, die sich auf ihre gesamte Lieferkette auswirken, überwachen und mindern.

: Kunden von SecurityScorecard können nun ihre Risikomanagement-Fähigkeiten ganz einfach erweitern, indem sie die umfassende Risikoinformation von Supply Wisdom hinzufügen. Dadurch können sie Risiken in Schlüsselbereichen, die sich auf ihre gesamte Lieferkette auswirken, überwachen und mindern. Optimierte Dienstleistungen : Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen, die Kunden für die Durchführung von Risikobewertungen benötigen, und das Vertrauen der Benutzer in die Genauigkeit der Berichte zu stärken.

: Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen, die Kunden für die Durchführung von Risikobewertungen benötigen, und das Vertrauen der Benutzer in die Genauigkeit der Berichte zu stärken. Exklusive Angebote: Nutzer von SecurityScorecard haben Zugriff auf ein umfassendes Spektrum an Überwachungsdiensten für über 300 Risikoindikatoren in verschiedenen Bereichen, wodurch sie einen tiefen Echtzeit-Einblick in verschiedene Risikotypen erhalten, die ihr Unternehmen täglich betreffen.

"Wir freuen uns sehr, mit Supply Wisdom zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen ganzheitlichen Überblick über das Risikomanagement zu bieten", sagte Sachin Bansal, President bei SecurityScorecard. "Ihre Lösung ergänzt unsere erstklassige Plattform zur Erkennung und Reaktion in der Lieferkette und bietet eine kontinuierliche Überwachung von operativen, finanziellen, ESG- und Compliance-Risiken. Diese Integration stellt sicher, dass Unternehmen über die erforderlichen Tools verfügen, um Risiken in mehreren Bereichen proaktiv anzugehen und das alles innerhalb einer einzigen, einheitlichen Plattform."

Supply Wisdom and SecurityScorecard wird am Dienstag, dem 19. November, auch ein gemeinsames Webinar darüber durchführen, wie Organisationen ihre Lieferkette sichern können, indem sie ihren Risikohorizont über die Cybersicherheit hinaus erweitern. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link hier.

Über Supply Wisdom

Supply Wisdom transformiert das globale Geschäft mit umfassender, vorausschauender Echtzeit-Risikoinformation. Durch kontinuierliche Überwachung, umfassende Informationsberichte und Echtzeit-Warnmeldungen beschleunigt Supply Wisdom das Unternehmenswachstum, senkt die Kosten, erhöht die Sicherheit und Compliance und erschließt Umsatzmöglichkeiten. Die KI-basierten SaaS-Produkte von Supply Wisdom verwandeln Open-Source-Daten in Risikoinformationen und sind die einzige Software auf dem Markt, die alle Risikobereiche in Echtzeit abdeckt: Finanz-, Cyber-, Betriebs-, ESG-, Compliance-, Nth-Party- und standortbasierte Risiken. Zu den Kunden von Supply Wisdom gehören Fortune-100- und Global-2000-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Technologie, darunter United Healthcare, BNY Mellon und Bank of Ireland. Supply Wisdom schätzt Vielfalt mit einer globalen Belegschaft, die derzeit zu 57 aus Frauen besteht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.supplywisdom.com.

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von Weltklasse-Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen und der Pionier für Lösungen zur Erkennung und Reaktion in der Lieferkette (SCDR). Die patentierte Technologie von SecurityScorecard wird von über 25.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, die Berichterstattung an den Vorstand, die Due Diligence, das Underwriting von Cyberversicherungen und die behördliche Aufsicht eingesetzt.

SecurityScorecard macht die Welt sicherer, indem es die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Cybersicherheitsrisiken verstehen, verbessern und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommunizieren. SecurityScorecard hat die Auszeichnung "Ready" des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) erhalten, was die soliden Sicherheitsstandards des Unternehmens zum Schutz von Kundendaten unterstreicht, und wird von der U.S. Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA) als kostenloses Cyber-Tool und -Dienst aufgeführt. Jede Organisation hat das universelle Recht auf eine vertrauenswürdige und transparente Instant SecurityScorecard-Bewertung.

Weitere Informationen finden Sie unter securityscorecard.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn.

