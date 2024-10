User:innen, die sich bei Steam ein Spiel aussuchen, finden ab sofort einen neuen Hinweis in ihrem Warenkorb. Dahinter steht ein Gesetz, das kürzlich in Kalifornien verabschiedet wurde. Wer sich in Deutschland oder den USA ein neues Spiel auf der Plattform Steam aussucht, bekommt einen expliziten Hinweis darauf angezeigt, was das ganz konkret bedeutet: "Mit dem Kauf eines digitalen Produkts erwerben sie eine Lizenz für das Produkt auf Steam." Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...