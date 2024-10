Die ersten vier aktiv verwalteten Aktienportfolios decken Unternehmen weltweit, in den USA oder in Europa sowie eine dynamische Mehrthemenstrategie ab.



Seit Dienstag sind erstmals vier Active Exchange Traded Funds von Robeco über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.



Die drei Robeco 3D Equity UCITS ETFs verfolgen eine aktive Anlagestrategie, die sich auf Unternehmen weltweit, in den USA oder Europa konzentriert. Die dabei angewandte 3D-Anlagestrategie integriert Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit mittels eines quantitativen Prozesses. Je nach Region dient der MSCI World, S&P 500 oder MSCI Europe Index als Benchmark.



Die Investment Manager*innen von Robeco streben an, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, indem sie die Aktien aus den Benchmark-Indizes unterschiedlich gewichten oder in Titel außerhalb der Benchmark-Indizes investieren. Das Management entscheidet über die Attraktivität eines Unternehmens anhand des proprietären quantitativen Aktienbewertungsmodells, das Faktoren wie Wert (Value), Qualität (Quality) und Momentum berücksichtigt. Aktien mit profitablem Geschäftsbetrieb, starkem Kursmomentum und positiven Analystenbewertungen werden übergewichtet.



Beim Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF setzen die Investment Manager*innen auf eine dynamische Themenrotation. Hierbei nutzen sie langfristige Trends, Themen oder makroökonomische Entwicklungen, von denen eine Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erwartet wird. Das Anlageziel besteht darin, Themen frühzeitig zu erkennen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden Bereiche wie Cloud Computing, Halbleiterinnovationen, physische Sicherheit, künstliche Intelligenz oder Cybersecurity berücksichtigt.



Name / Anlageklasse / ISIN / Laufende Kosten / Ertragsverwendung



Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc / Aktiver Aktien-ETF / IE000Q8N7WY1 / 0,25 Prozent / thesaurierend Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc / Aktiver Aktien-ETF / IE000XERHYF0 / 0,25 Prozent / thesaurierend Robeco 3D European Equity UCITS ETF EUR Acc / Aktiver Aktien-ETF / IE0007WLHX89 / 0,25 Prozent / thesaurierend Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc / Aktiver Aktien-ETF / IE000VG2WCW5 / 0,25 Prozent / thesaurierend



