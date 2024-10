Krypto News: Könnten Solo-Staker bereits mit nur 1 ETH am Ethereum-Staking teilnehmen?

Wer heutzutage am großen und durchaus lukrativen Ethereum-Staking teilnehmen möchte, der muss mindestens 32 ETH-Token - aktueller Wert circa 83.200 US-Dollar - anlegen. Da dies gerade für Solo-Staker eine recht große Menge an Geld ist, gibt es viele Ethereum-Staking-Pools. Hierbei schließen sich viele Kleinanleger zusammen, um die Menge von mindestens 32 ETH-Token zu erreichen.

Dies könnte sich jetzt allerdings ändern, denn Ethereum-Gründer Vitalik Buterin möchte den aktuellen Schwellenwert erheblich senken: Nur noch 1 ETH soll notwendig sein, um am Staking-Programm teilnehmen zu können und Belohnungen zu erhalten. Doch was steckt dahinter?

Problem der Zentralisierung: Ist Ethereum weiterhin dezentral?

Das größte Problem der aktuellen Staking-Höhe von 32 ETH sieht Buterin laut seines neuestem Blog-Posts darin, dass die Dezentralisierung von Ethereum - einer der wichtigsten Grundpfeiler der Krypto-Welt und speziell der ETH-Kryptowährung - nach und nach aufgeweicht wird. Denn immer mehr Staking-Nutzer würden sich bei sogenannten Liquid Staking Providern - also Anbietern, die auch ein ETH-Staking für geringere Investitionen anbieten - entscheiden, wodurch mehr und mehr Ethereum Coins zentral festgesetzt werden würden.

Tatsächlich wird schon seit Jahren darüber diskutiert, ob die Liquid Staking Provider nicht langfristig zu einem großen Problem werden. Der Schritt, die Staking-Hürde auf nur 1 ETH zu reduzieren, dürfte nämlich einerseits das Interesse weiterer potenzieller Anleger erregen, andererseits könnte es dazu führen, dass mehr Investoren ihre ETH-Token selbst im Staking-Pool festsetzen und eben nicht zu Drittanbietern wechseln.

Bereits vor über zwei Jahren wechselte Ethereum von dem energieintensiven Proof-of-Work (PoW), das auch weiterhin von Bitcoin und anderen Kryptowährungen genutzt wird, zu dem effizienten Proof-of-Stake-Konsens. Mit "The Merge", wie Buterin seinen Vorschlag betitelt, soll das nächste Update am Konsensmechanismus geschaffen werden.

Allerdings verrät der ETH-Mitbegründer auch, dass sein Vorschlag durchaus neue Probleme schaffen könnte - zum Beispiel im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Ethereum-Blockchain sowie den Kosten für Transaktionen. Erst im vergangenen März wurde das große Duncan-Update implementiert, was damals die Kosten pro Überweisung merklich reduzieren könnte. Ein Wechsel hin zur geringeren Staking-Hürde könnte nun diese Arbeit jedoch wieder relativieren.

