Mladá Boleslav (ots) -› Selbstbewusst auftretendes Kompakt-SUV mit geräumigem Innenraum im beliebten Segment unter vier Meter Fahrzeuglänge; exzellentes Handling und Komfort für Stadtverkehr und unbefestigte Wege› Aktive und passive Sicherheitsmerkmale sind führend im Segment und umfassen serienmäßig sechs Airbags› Testfahrt im noch getarnten Kylaq ermöglichte Journalisten und Influencern erste Eindrücke des effizienten 1,0 TSI, der 85 kW (115 PS) leistet und 178 Nm Drehmoment erzielt› Camouflage-Design des dritten in Indien für den indischen Markt entwickelten und produzierten Škoda Modells greift Motive und Farben der indischen Kultur aufMit dem neuen Škoda Kylaq läutet der tschechische Hersteller am 6. November 2024 die nächste Phase seiner Produktkampagne auf dem indischen Markt ein. Das Kompakt-SUV erweitert das SUV-Angebot von Škoda in Indien, das bislang Kodiaq und Kushaq umfasst. Mit dem Kylaq steigt Škoda ins beliebte Segment von Fahrzeugen mit weniger als vier Meter Fahrzeuglänge ein. Auf diese Größenklasse entfallen fast 30 Prozent des indischen Automobilmarktes und sie zählt zu den am schnellsten wachsenden Segmenten des Landes. Der Kylaq adaptiert die Elemente der neuen, globalen Designsprache Modern Solid. Er zeichnet sich durch einen modernen, starken und robusten Auftritt, bewährte Škoda Fahrdynamik und kompromisslose Sicherheitsmerkmale aus. Nach Kushaq und Slavia ist der Kylaq das dritte Škoda Modell, das der Hersteller lokal in Indien entwickelt und produziert, dem größten Markt außerhalb Europas.Jirí Dytrych, Leiter Produktmanagement bei Škoda Auto, sagt: "Für unser Team ist die bevorstehende Weltpremiere des Kylaq in Indien ein ganz besonderer Moment. Die für ihre Vielseitigkeit bekannte MQB-A0-IN-Plattform wurde entwickelt, um sowohl für die beiden größeren Modelle Kushaq und Slavia als auch für den Kylaq mit unter vier Meter Fahrzeuglänge eine Basis zu bieten. Herausragende Fahrdynamik, ein Höchstmaß an Sicherheit und bewährte Qualität haben wir beibehalten. Darüber hinaus erzielt der Kylaq durch den Einsatz von warmgeformtem Stahl in der vorderen Crash-Struktur die beste passive Sicherheit seiner Klasse. Mit einem geräumigen, komfortablen Interieur und sechsfach verstellbaren, belüfteten Sitzen stärkt der Kylaq unsere Präsenz in Indiens meist umworbenen und am schnellsten wachsenden Segment."Kylaq soll mit ausdrucksstarkem Design eine neue Kundengeneration begeisternŠkoda Auto India gibt nun bereits vor dem Debüt am 6. November 2024 erste Ausblicke auf den neuen Kylaq. Er trägt Elemente der neuen globalen Designsprache Modern Solid. Diese kombiniert Robustheit, Funktionalität und Authentizität und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Stärke.Typisch SUV weist der Kylaq eine große Bodenfreiheit und einen großzügigen Radstand auf, was ein müheloses Fahren auf unbefestigten Wegen ermöglicht. Die kraftvoll geformten Kotflügel verleihen ihm einem selbstbewussten Auftritt. Charakteristische Škoda Elemente wie neu gestaltete Tagfahrlichter und hexagonale Muster auf der Seiten- und Heckansicht tragen zum unverwechselbaren Auftritt bei. Im Rahmen des Covered Drive trat das Kompakt-SUV in einem speziellen Camouflage-Design auf. Es stammt aus der Feder von Harun Robert, der es gemeinsam mit Škoda Fans anlässlich des 24. Jubiläums der Marke auf dem indischen Markt gestaltet hat. Es greift Motive und Farben aus der indischen Kultur auf. Ebenso wie der Fahrzeugname: Er wurde vom Berg Kailash und dem Sanskritwort für Kristall inspiriert.Passgenau für die regionalen Bedürfnisse konzipiert: ein kompaktes SUV mit großer Vielseitigkeit und hohem SicherheitsniveauMit einer Länge von 3.995 Millimetern, dem 2.566 Millimeter messenden Radstand und 189 Millimeter Bodenfreiheit eignet sich Kylaq gleichermaßen gut für den Stadtverkehr wie für Fahrten abseits befestigter Straßen. Sein 1,0-TSI-Aggregat stellt 85 kW (115 PS) Leistung und bis zu 178 Nm Drehmoment zur Verfügung. Bei der Kraftübertragung haben Kunden die Wahl zwischen einem manuellen Sechsganggetriebe und einer Automatik.Mit seinen vielen Assistenzsystemen, zu denen unter anderem die serienmäßige Multikollisionsbremse zählt, sowie ebenfalls ab Werk sechs Airbags stellt der Kylaq ein umfassendes Paket für die aktive und passive Sicherheit bereit. Während seiner Entwicklung absolvierte das neue Modell mehr als 800.000 Kilometer über die gesamte Bandbreite indischer Straßen und Wege - von Großstadtstraßen über Autobahnen bis hin zu Bergwegen und rauen unbefestigten Pfaden. Dabei variierten die Außentemperaturen von -10°C bis +85°C. Auch Höhenlagen von mehr als 3.000 Metern gehörten zu dem Testprogramm, bei dem der Kylaq seine Zuverlässigkeit und Robustheit bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen unter Beweis stellte.Entwickelt und produziert in Indien: das dritte Modell auf Basis der Plattform MQB-A0-INSeine robuste MQB-A0-IN-Plattform teilt sich der Kylaq mit den Schwestermodellen Kushaq und Slavia. Damit profitiert der Kylaq von einer Fahrzeugarchitektur, die beiden Modellreihen bereits zu der Bestnote von fünf Sternen für Insassen- und Kindersicherheit im Global NCAP-Test verholfen hat. Die 2021 vorgestellte MQB-A0-IN-Plattform bildet eine zentrale Säule für die Strategie von Škoda Auto India. Die gemeinsam von Teams in Indien und der Tschechischen Republik entwickelte Architektur setzt konsequent auf einen hohen Lokalisierungsgrad, geringe Betriebskosten und kurze Modellentwicklungszeiten. Es handelt sich um die erste außerhalb Europas entwickelte Plattform des Unternehmens. Sie ist für den indischen Markt maßgeschneidert.Nachhaltigkeit: Fertigung mit Solarstrom und verstärkter Einsatz von natürlichen Materialien im InnenraumDer Kylaq verkörpert das Bekenntnis der Marke zu Nachhaltigkeit und Innovation. Er wird im Werk Pune gefertigt, in dem eine 18,5 MW starke Photovoltaikanlage zur Energieversorgung beiträgt. Zudem weist das Kompakt-SUV zahlreiche umweltfreundliche Materialien auf wie beispielsweise ein Gewebe aus Bambusfasern für die Polsterung und andere Komponenten.Sein bisher erfolgreichstes Jahr in Indien erlebte der tschechische Automobilhersteller 2022. In diesem und dem Folgejahr 2023 lieferte Škoda zusammen mehr als 100.000 Fahrzeuge aus und unterstrich damit den Erfolg des Unternehmens auf dem indischen Markt. Die Präsentation des Kylaq mit seiner Synthese aus Nachhaltigkeit, innovativem Design und einer starken Verbindung zu den indischen Kunden markiert für Škoda Auto in Indien nun einen weiteren Schritt auf diesem Weg.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5887419