© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Boeing hat am Dienstag angekündigt, dass das Unternehmen in den kommenden 3 Jahren bis zu 25 Milliarden US-Dollar durch Aktien oder Anleihen aufnehmen könnte, um seine Liquidität zu stärken.Der Flugzeugbauer kämpft derzeit mit den Folgen eines mehr als einmonatigen Streiks seiner Mechaniker und Problemen in allen Flugzeugprogrammen. "Diese Universalreserve-Registrierung erlaubt es, eine Vielzahl von Kapitaloptionen zu nutzen, um die Bilanz über einen Zeitraum von 3 Jahren bei Bedarf zu stützen", erklärte das Unternehmen. Zusätzlich hatte Boeing bereits eine Kreditvereinbarung über 10 Milliarden US-Dollar mit einem Bankenkonsortium abgeschlossen. "Die Kreditfazilität bietet uns zusätzlichen …