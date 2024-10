Die Renault-Aktie verzeichnete am 15. Oktober 2024 einen Kursrückgang von 1,65% auf 38,82 EUR. Trotz dieses Rückgangs liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch 7,73% im Plus. AlphaValue/Baader Europe bewertet die Aktie weiterhin positiv mit einem Kauf-Rating, senkte jedoch das Kursziel von 57,40 EUR auf 44,90 EUR.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Renault eine Dividende von 1,85 EUR je Aktie, was einer Rendite von 3,85% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 3,09 angegeben, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,6 Mrd. EUR bleibt Renault ein bedeutender Akteur in der Automobilbranche. Angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Branche, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, bleibt abzuwarten, wie sich diese Kennzahlen in den [...]

