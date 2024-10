Frankfurt am Main (ots) -Im Rahmen der Sustainability Heroes Konferenz haben DQS und DGQ sechs Unternehmen mit den Sustainability Heroes Awards ausgezeichnet.Um aktives Engagement in der Wirtschaft weiter anzuspornen, werden von der DQS und DGQ jährlich die Sustainability Heroes Awards ausgeschrieben. Im Rahmen der Sustainability Heroes Konferenz, die am 8., 9. und 10. Oktober 2024 stattgefunden hat, wurden die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet.Bewerbungen und JuryInsgesamt wurden in den sechs Kategorien 141 Bewerbungen eingereicht. Entsprechend schwer fiel es der Jury, aus den vielen inspirierenden Initiativen sechs Gewinner zu küren."Seit wir 2015 die Awards zum ersten Mal ausschrieben haben, hat sich jedes Jahr die Qualität der Bewerbungen gesteigert", betonte Guido Eggers, Geschäftsführer der DQS CFS GmbH. "Wo in den ersten Jahren vor allem Leuchtturmprojekte und lose Initiativen eingereicht wurden, sehen wir nun überwiegend ausgereifte Projekte mit meßbaren Auswirkungen und einem klaren Bezug zur Unternehmensstrategie."Um eine objektive Beurteilung zu gewährleisten, wurden die Bewerbungen von unabhängigen Nachhaltigkeitsexpert*innen bewertet. Simone Busch (IHK Düsseldorf), Prof. Dr. Linda Chalupová (Hochschule Fulda), Patrick Bungard (M3TRIX-Institut), Elisa Pohland (IHK Frankfurt), Patrick Wortner (PeoplePlanetProfit), Guido Eggers (DQS) und Dr. Thijs Willaert (DQS) bildeten gemeinsam die Jury.Übersicht Preisträger 2024- Nachhaltigkeitsstrategie: WEtell GmbHDer Mobilfunkanbieter WEtell verfolgt nicht das Ziel, Nachhaltigkeit als Verkaufsargument zu nutzen, sondern Mobilfunk zu verkaufen, um aktiv zur Nachhaltigkeit beizutragen. Dies gelingt durch die Einführung "klimapositiver" Mobilfunktarife. Um den Schritt von Klimaneutralität zu Klimapositivität zu gehen, investiert WEtell in den Ausbau erneuerbarer Energien sowie in klimafreundliche Startups in Deutschland. WEtell zeigt eindrucksvoll, dass sich Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung mit wirtschaftlichem Erfolg vereinbaren lassen: Bereits drei Jahre nach dem Markteintritt erreichte das Unternehmen den Break-even-Punkt.- Carbon Footprint: CREE Deutschland GmbHEs ist allgemein bekannt, dass die Bauwirtschaft erheblich zu den globalen CO2- Emissionen beiträgt. Mit einem innovativen Bausystem ist es CREE gelungen, den Herausforderungen des schnellen und ressourceneffizienten Bauens im urbanen Raum gerecht zu werden, und dabei gleichzeitig die Emissionen deutlich zu verringern. Das CREE Bausystem kombiniert die Materialien Holz und Beton auf eine Weise, die ihre jeweiligen Stärken optimal nutzt. Durch den Einsatz von Holz als Hauptmaterial konnten jetzt schon über 10.000 Tonnen CO2 langfristig in Gebäuden gebunden werden.- Nachhaltige Innovation: FoodTracks - Antegon GmbHIn dieser Kategorie überzeugte die Antegon GmbH das Jurorenteam mit FoodTracks, einer cloudbasierten Software, die Bäckereien täglich intelligente Empfehlungen und Analysen liefert, um Bestellungen zu optimieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Durch die genaue Analyse von Abverkaufsdaten, Wetterprognosen und regionalen Besonderheiten kann die Software exakte Bestellmengen vorhersagen, Überproduktionen vermeiden und so wesentlich zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen beitragen. Diese Vorteile zahlen sich aus: Schon jetzt setzt jede 13. Bäckereifiliale auf FoodTracks, um nachhaltiger zu wirtschaften und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.- Soziales Engagement: Ottobock SE & Co. KGaADie Mission der Ottobock SE & Co. KGaA besteht darin, Menschen mit Behinderungen dabei zu unterstützen, ihre Bewegungsfreiheit zu bewahren oder wiederzuerlangen. Dieses Engagement zeigt sich besonders in der langjährigen Partnerschaft mit der paralympischen Bewegung: Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Ottobock in den paralympischen Dörfern mit mehreren Werkstätten vertreten und bietet dort kostenlose und fachgerechte Reparaturen und Wartungen von Ausrüstungen an - unabhängig von der Nationalität der Sportler*innen oder der Marke ihrer Prothesen, Orthesen und Rollstühle.- Circular Economy: Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaAAusgezeichnet wird Siegwerk für ihren erfolgreichen Ansatz zur Vermeidung von Kunststoff in Lebensmittelverpackungen. In Zusammenarbeit mit DG Press wurde eine vollständig recycelbare Verpackungslösung auf Papierbasis entwickelt, die durch Anwendung eines innovativen Coatings die hohen Barriere- und Heißsiegelanforderungen von Lebensmittelverpackungen erfüllt. Indem die Verpackungslösung auf zusätzliche Materialschichten aus Kunststoff verzichtet, reduziert sie die Komplexität der Verpackung und steigert die Recyclingfähigkeit.- Biodiversität: ALDI Nord, ALDI SÜD, Naturland Zeichen GmbHDas Förderprogramm "Für mehr Artenvielfalt' unterstützt Bio-Landwirt*innen dabei, gezielt neue Lebensräume für verschiedene Arten, wie Insekten und Vögel, zu schaffen. Zur Finanzierung des Förderprogramms zahlt ALDI für jedes verkaufte Naturland- zertifizierte Produkt einen Betrag in einen Fördertopf ein. Teilnehmende Landwirt*innen erhalten für die Ausweitung ihrer Maßnahmen für mehr Biodiversität finanzielle Unterstützung. Auf den Produkten wird dieses Engagement durch das Label "Für mehr Artenvielfalt" sichtbar gemacht. ALDI Kund*innen haben so die Möglichkeit, mit dem Kauf von Naturland-zertifizierten Produkten, direkt Maßnahmen für mehr Artenschutz zu unterstützen. Seit Beginn der Pilotphase in 2023 haben mehr als 100 Betriebe insgesamt 421 biodiversitätsfördernde Maßnahmen eingeleitet, die nun auf über 900 Hektar Fläche umgesetzt werden. Damit gehört DQS, geführt aus Frankfurt am Main, zu den führenden Anbietern weltweit, mit dem Anspruch, jederzeit neue Maßstäbe an Verlässlichkeit, Qualität und Kundenorientierung zu setzen.Über 2.500 top-qualifizierte und erfahrene Auditoren führen jährlich über 125.000 maßgeschneiderte Audits in mehr als 60 Ländern nach über 200 anerkannten Normen und Standards durch.Die DQS wurde vor über 35 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem Deutschen Institut für Normung (DIN) und weiteren deutschen Industrieverbänden mit dem Anspruch ins Leben gerufen, Zertifizierungen und Audits für Unternehmen weltweit auf höchstem Niveau durchzuführen. Mit ihrer Gründung war die DQS der erste unabhängige Zertifizierungsdienstleister in Deutschland. In 2008 brachte das U.S. Unternehmen Underwriters Laboratories als weiterer Gesellschafter sein internationales Management System Zertifizierungsgeschäft in die Gruppe ein und verhalf somit dem Unternehmen zu einem großen Schritt in Richtung globaler Präsenz.Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft bietet die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) die vielseitigste und umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Das einzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in mehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen. Die DGQ engagiert sich in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften, Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- und Forschungsprojekten. 