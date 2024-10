Am Dienstag sieht es zunächst nach einem ruhigen Handelsauftakt an der New Yorker Wall Street aus. Zum Wochenauftakt hatte der Dow Jones Index erstmals über der Marke von 43.000 Punkten geschlossen, doch heute fehlen zunächst die Impulse. Guten Quartalszahlen von Goldman Sachs steht ein überraschend schwacher Ausblick des Krankenversicherers UnitedHealth gegenüber. Für zusätzliche Zurückhaltung am Markt sorgen Berichte, wonach die Biden-Administration weitere Exportbeschränkungen für KI-Technologie ...

