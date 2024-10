Die US-Großbank Citigroup konnte im dritten Quartal trotz eines leichten Rückgangs des Zinsüberschusses und der Auswirkungen des laufenden Konzernumbaus mit einem überraschend robusten Gewinn aufwarten. Obwohl der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar sank, übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Der Gesamtertrag stieg leicht auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar, was hauptsächlich auf einen zweistelligen Anstieg der Provisionseinnahmen zurückzuführen war.

Kapitalmärkte kompensieren Zinsrückgang

Besonders bemerkenswert war die Performance der Marktsparte, die entgegen früherer Warnungen der Bank sogar einen leichten Ertragsanstieg verzeichnete. Diese positive Entwicklung half, den Rückgang des Zinsüberschusses um drei Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar auszugleichen. Die unerwartet guten Zahlen sorgten für eine positive Reaktion an der Börse, wo die Citigroup-Aktie vorbörslich zulegte. Diese Entwicklung fügt sich in den allgemeinen Aufwärtstrend an der Wall Street ein, wo der Dow Jones kürzlich die 43.000-Punkte-Marke überschritt.

