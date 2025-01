© Foto: Daniel Mears - Detroit News

Ford erzielte 2024 in China trotz schwieriger Marktbedingungen 600 Millionen US-Dollar Gewinn. Fords "Asset-Light"-Strategie in China scheint aufzugehen. Die Details!In einem schwierigen Marktumfeld hat Ford Motor mit seinem China-Geschäft im Jahr 2024 einen beeindruckenden Gewinn von 600 Millionen US-Dollar erzielt. Dies verkündete CEO Jim Farley am Donnerstagabend nach der Enthüllung eines neuen Fahrzeugs auf der Detroit Motor Show. "Ich freue mich, sagen zu können, dass Ford in China Geld verdient, und ich bin sehr stolz darauf, denn nicht viele Autohersteller können das von sich behaupten", zitiert CNBC Farley. Der Ford-CEO unterstrich die Bedeutung des chinesischen Marktes für den …