NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 472 US-Dollar belassen. Im Aktiengeschäft habe sich das Investmenthaus hervorragend geschlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hier liege Goldman Sachs deutlich vor den Wettbewerbern, auch wenn die Zahlen von Morgan Stanley noch ausstünden. In diesem Marktsegment seien die Margen unverändert stark./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 13:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 13:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US38141G1040

© 2024 dpa-AFX-Analyser