Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Frankfurter Handelsplatz deutliche Verluste, trotz beeindruckender Quartalszahlen. Der Aktienkurs fiel um mehr als 2% auf 2,69 EUR, weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 3,06 EUR. Dennoch konnte der chinesische Technologieriese im letzten Quartal einen beachtlichen Umsatzanstieg von 27,57% verbuchen, während der Gewinn pro Aktie auf 0,22 HKD kletterte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in der gestärkten Marktposition wider, die Xiaomi unter die Top-5-Smartphone-Hersteller in China katapultierte.

Ausblick und Analystenmeinungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,771 CNY je Aktie. Die Investoren blicken gespannt auf den nächsten Quartalsbericht, der für den 19. November erwartet wird und möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnte. Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten Potenzial in der Xiaomi-Aktie, basierend auf der soliden Geschäftsentwicklung und der Marktkapitalisierung von rund 56,6 Milliarden Euro.

