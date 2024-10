Die Berichtssaison in den USA nimmt kräftig Fahrt auf. Mit Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs haben am Dienstag gleich drei große US-Banken ihre neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Bei den Anlegern kommen sie in der ersten Reaktion größtenteils gut an. Glänzende Geschäfte an den Kapitalmärkten haben bei der US-Großbank Citigroup den leicht sinkenden Zinsüberschuss und die Folgen des Konzernumbaus etwas dämpfen können. Im dritten Quartal war der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...