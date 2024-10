München (ots) -Spaßvögel, Ratefüchse und Sportler bestimmen die neue Woche bei "Wer weißdenn sowas?". Moderator Kai Pflaume und seine Teamchefs Bernhard Hoëckerund Elton sorgen bei den Rateduellen zwischen fünf prominenten Paarungenwieder für jede Menge Quiz-Spaß und amüsantes Rätselraten über verrückteFragen wie diese:Um bei "Charlie und die Schokoladenfabrik" von 2005 wenigercomputergenerierte Effekte einzusetzen, ließ Regisseur Tim Burton ...?a) ein Crashtest-Zentrum für gläserne Fahrstühle errichtenb) 40 Eichhörnchen trainieren, Nüsse akkurat zu knackenc) 4.950 Tonnen recycelbare Schokocreme herstellenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Spaß-Duell: Wenn ein Spaß-Garant wie Mike Krüger auf einenKomödianten wie Paul Panzer trifft, sind beim Wettraten bestimmt jede MengeLacher vorprogrammiert.· Legenden-Duell: Mit Hans-Jürgen Bäumler und Max Schautzer tritt eineEiskunstlauf- gegen eine Moderatoren-Legende zum fröhlichen Wettraten an.Wer besser auf das Duell vorbereitet ist, wird sich zeigen. Kann Bäumler, derin den Achtzigern verschiedene ZDF-Quizshows moderierte, für das Duell aufsein Rate-Wissen zurückgreifen oder ist ihm Schautzer, der seineQuiz-Expertise durch das Moderieren von Sendungen wie "Allein gegen Alle"und "Alles oder nichts" erweiterte, einen Schritt voraus?· Sportmoderatoren-Duell: Beim Thema Sport macht diesen beidenniemand etwas vor. Johannes B. Kerner und Marcel Reif haben im Laufe ihrerKarriere praktisch alle großen Sport-Events kommentiert und moderiert.Ob ihnen ihr Fachwissen allerdings bei den schrägen "Wer weiß denn sowas?"-Quizfragen nützt, bleibt abzuwarten.· Reiterinnen-Duell: Bei den Olympischen Spielen in Paris sorgten sie füreinen deutschen Doppelsieg. Die Dressurreiterinnen Isabell Werth auf ihremPferd Wendy de Fontaine mit Silber und Jessica von Bredow-Werndl aufDalera mit der Goldmedaille in der Einzel-Dressur. Wer reitet beim Wettratenals Siegerin vom "Quiz-Hof"?· "Quiz Olymp"-Duell: Die "Quiz-Königin" Marie-Louise Finck und"Professor Quiz" Eckhard Freise steigen von ihrem "Quizduell-Olymp" herab,um zum Wochenausklang gegeneinander anzutreten. Spannung garantiert.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 21. Oktober Mike Krüger | Paul PanzerDienstag, 22. Oktober Hans-Jürgen Bäumler | Max SchautzerMittwoch, 23. Oktober Johannes B. Kerner | Marcel ReifDonnerstag, 24. Oktober Isabell Werth | Jessica von Bredow-WerndlFreitag, 25. Oktober Marie-Louise Finck | Eckhard FreiseHätten Sie gewusst, dass ...Regisseur Tim Burton für seinen Film "Charlie und die Schokoladenfabrik"extra 40 Eichhörnchen trainieren ließ, Nüsse akkurat zu knacken?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbHim Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter:www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5887559