Changsha, China (ots/PRNewswire) -Forbes China hat seine "2024 China ESG 50"-Liste und ESG-inspirierte Fallstudien veröffentlicht und die "Lighthouse Factory" der SANY Group in Indonesien für ihre herausragenden ESG-Praktiken ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die Vorreiterrolle von SANY bei der Verbindung von Digitalisierung und kohlenstoffarmer Produktion auf globaler Ebene. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die SANY Group, der ihren Ruf als führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit in der verarbeitenden Industrie auf internationaler Ebene stärkt.Diese Anerkennung unterstreicht die erfolgreiche Integration von Unternehmensstrategien mit den Grundsätzen des Umweltschutzes und zeigt, dass nachhaltige Entwicklung tatsächlich zu einem branchenführenden Wandel führen kann. Die Aufnahme von SANY in die Forbes-Liste unterstreicht nicht nur das Engagement für ESG als zentrale Geschäftsstrategie, sondern auch den proaktiven Ansatz von SANY als Vorreiter für transformative Initiativen in der Branche.Globale Anerkennung für nachhaltige Innovation Die Studie von Forbes China betonte die Integration von ESG-Prinzipien in die wichtigsten Geschäftsabläufe, Strategien und Modelle. Von den fast fünfhundert aktiv eingereichten Fällen wurden nur zehn als repräsentative Inspirationen ausgewählt. Forbes betonte, dass erfolgreiche Unternehmen ESG nicht mehr nur als Geschäftsausgaben, sondern als integralen Bestandteil ihrer strategischen Geschäftstätigkeit betrachten. Die SANY Group zeichnete sich dadurch aus, dass sie ihre Geschäftsstrategie dahingehend änderte, dass sie ESG als ein zentrales operatives Element und nicht als Kostenfaktor einbezog.SANY Lighthouse Factory: Benchmark für die globale Fertigung 2023 eröffnete die SANY Group ihre bahnbrechende Lighthouse Factory in Indonesien, die mit einer vollständigen Netzwerkanbindung und automatisierten Produktionsmöglichkeiten ausgestattet ist. Als erste Anlage dieser Art außerhalb Chinas im heimischen Maschinenbausektor, die internationale Standards für die intelligente Fertigung setzt, verfügt diese Fabrik über eine umfassende intelligente Systemarchitektur, die unter anderem Fertigungsbetriebssysteme und automatische Materiallieferungssysteme umfasst.Von der intelligenten Fertigung bis hin zu intelligenten Fabriken haben moderne Fertigungsunternehmen die ESG-Prinzipien in ihren Transformationsprozess einbezogen. Die von SANY in Indonesien errichtete Lighthouse Factory dient als Benchmark für die Branche. Sie steigert nicht nur die betriebliche Effizienz und Kostenkontrolle, sondern verbessert auch die Ressourcennutzung erheblich und reduziert den Energieverbrauch und die Entstehung von Abfallemissionen.Digitale Transformation für eine grüne Entwicklung Vor dem Hintergrund der digitalen Wirtschaft hat SANY digitale Reformen energisch vorangetrieben, um grüne Transformationsmethoden zu fördern. Bis Oktober 2024 hat SANY Heavy Industry den Bau von 33 digitalen Fabriken abgeschlossen, die vollständig in Betrieb sind. Die IoT-Plattform des Unternehmens für das industrielle Internet unterstützt jetzt die Echtzeit-Online-Konnektivität für 18.000 Geräte und 51.000 Kameras. Sie integriert eine enorme Datenerfassung, -aggregation, -analyse durch Modellierung zur Erstellung digitaler Zwillinge, die die Qualität verbessern und gleichzeitig die Kosten senken. Allein im Jahr 2023 konnten durch die im laufenden Betrieb durchgeführten Projekte zur Energieeinsparung über 100 Millionen RMB an Energiekosten eingespart werden."Unser Fokus auf die Integration fortschrittlicher Produktionstechnologien positioniert uns nicht nur an der Spitze industrieller Innovationen, sondern unterstreicht auch unser Engagement für nachhaltige Praktiken", sagte Xiang Wenbo, Chairman der SANY Group. "Die Anerkennung durch Forbes ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeitenden, die sich für eine verantwortungsvolle Produktion einsetzen."