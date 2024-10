Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG012121023 Agba Group Holding Ltd. 15.10.2024 US8959701017 Triller Group Inc. 16.10.2024 Tausch 4:1

CA88830X8199 Titan Medical Inc. 15.10.2024 CA2059531020 Conavi Medical Inc. 16.10.2024 Tausch 25:1

