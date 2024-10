TRADINGIDEE des Tages | NOKSEK (15.10.2024)

Fakten:

Das Währungspaar NOKSEK (Norwegische Kronen - Schwedische Kronen) bewegt sich nahe seiner entscheidenden langfristigen Unterstützungsmarke bei 0,9500.

Der Renditeabstand begünstigt die NOK gegenüber der SEK erheblich, da die Differenz mehr als 100 Basispunkte beträgt

Der Zinsunterschied beträgt nun 125 Basispunkte zugunsten der NOK.

Möglicher Stopp, SL: 0.9450

Background - Meinung:

Technisch gesehen ist das Währungspaar sehr nah an seinem langfristigen Unterstützungsniveau, was darauf hindeuten könnte, dass das Währungspaar extrem überverkauft ist. Darüber hinaus gibt es keine fundamentale Rechtfertigung für solch niedrige Niveaus. Die Norges Bank wird wahrscheinlich weiterhin eine restriktive Geldpolitik verfolgen und die Zinssätze in naher Zukunft nicht senken, während in Schweden in den kommenden Monaten mit einer Senkung der Zinssätze gerechnet wird...

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.