Tagesausblick für 16.10.: DAX - Bullen haben das Zepter in der Hand. Halbleiterkonzern meldet Zahlen.

Die 20.000 Punktemarke rückt immer näher. Katalysator der aktuellen Rallye sind vor allem Unternehmensmeldungen. In den USA legten die Konzerne bisher mehrheitlich starke Zahlen vor. In Europa nutzten einige Unternehmen die Zeit bis zur Vorlage der finalen Zahlen, um Anlegern mit Eckdaten eine Indikation zu geben. Unter den bisher gemeldeten Eckdaten gab es ebenfalls ein paar positive Überraschungen. Morgen stehen nur wenige Termine im Kalender. In der zweiten Wochenhälfte ist die Nachrichten-Pipeline hingegen gut gefüllt.

An den Anleihemärkten gingen die Renditen mehrheitlich zurück. Vor allem bei langfristigen Staatspapieren waren deutliche Abschläge zu beobachten. Dies stützte die Notierungen von Gold und Silber, die sich bei 2.660 USD, beziehungsweise 31,50 USD festsetzten. Am Ölmarkt war derweil ein kräftiger Kursrückgang zu beobachten. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil verlor über vier Prozent und pendelte sich erst bei rund 74 USD ein.

Unternehmen im Fokus

Bayer hat die Zulassung von Elinzanetant, einem Medikament zur Behandlung von Hitzewallungen in den Wechseljahren, bei der EU beantragt. Die Aktie legte daraufhin leicht zu. Ein Großinvestor der Deutschen Bank hat Aktien im Wert von rund 256 Millionen Euro platziert. Die Aktie gab daraufhin nach. Die Deutsche Lufthansa hob nach positiven Analystenkommentaren ab und erreichte die Widerstandsmarke bei EUR 6,70. Die Deutsche Telekom setzte ihren Aufwärtstrend heute fort und nähert sich damit dem Kreuzwiderstand bei EUR 28,40. Hannover Rück. und Münchener Rück. markierten jeweils ein neues Allzeithoch. MTU Aero Engines legte vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und erhöhte die Prognose für den operativen Gewinn. Finale Zahlen kommen nächste Woche. Der Sportartikelhersteller Puma profitierte von positiven Analystenkommentaren. Rational schleicht Richtung Allzeithoch. Teamviewer durchbrach den seit Anfang August gebildeten Abwärtstrend. Die nächste Hürde liegt bei EUR 12,40. TUI erreichte das Septemberhoch bei rund EUR 7. Bei einem Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 7,80.

Morgen werden unter anderem ASML und Morgan Stanley Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

United States-Imports/Exports

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.620/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.390/19.490 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und überquerte zügig die Marke bei 19.600 Punkten. Im weiteren Verlauf gab der Leitindex die Tagesgewinne allerdings wieder ab. Der kurzfristige MACD-Indikatore sowie der kurzfristige RSI-Indikator drehten ebenfalls nach Süden. Auf Höhe des jüngsten Hochs von 19.490 Punkten findet der Index eine Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 19.390 Punkten. Der Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet. Solange die 19.390 Punktemarke nicht unterschritten ist, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 19.620 Punkte und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte (138,2%-Retracementlinie). DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 10.09.2024 - 15.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.10.2019 -15.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 94,47* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 83,24** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 94,79*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,25 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,43 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,30 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,92 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.