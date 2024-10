Ist die Inflation in der Eurozone bereits so stark gesunken, dass eine weitere Zinssenkung möglich ist? Diese Frage beantwortet Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im Interview mit wO."Nach der EZB-Sitzung im September war der Konsens, dass die Notenbank ihre Zinsen nur alle drei Monate senkt, immer dann, wenn neue Inflations- und Konjunkturprognosen vorliegen. Der nächste Schritt wäre demnach im Dezember zu erwarten gewesen. Doch schwächere Konjunkturdaten und eine niedrigere Inflation als prognostiziert, haben das Bild geändert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete kürzlich an, dass bereits in dieser Woche eine erneute Zinssenkung anstehen könnte - nur 5 Wochen nach der …