Die Deutsche Bank-Aktie erlebte am Montag eine Achterbahnfahrt an der Börse. Nach anfänglichen Gewinnen stürzte der Kurs ab, als Gerüchte über eine mögliche Kapitalerhöhung aufkamen. Tatsächlich plant ein Großaktionär den Verkauf von rund 16 Millionen Aktien, was für Unruhe unter den Anlegern sorgte. Trotz der schnellen Richtigstellung des Missverständnisses reagierte der Aktienkurs empfindlich auf die Nachricht.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Turbulenzen sehen Experten weiterhin Potenzial in der Deutschen Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,81 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,661 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die nächsten Quartalszahlen, die für Oktober erwartet werden, könnten weitere Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Finanzinstituts geben.

