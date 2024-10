Ist NPC nach AZH nun der beste günstige Memecoin mit Potenzial?

Bei vielen Memecoins handelt es sich lediglich um Kopien. Der Non-Playable Coin thematisiert hingegen die Imitate von konformen Menschen, denen eine Seele zu fehlen scheint. Somit handelt es sich um einen besonders originellen Memetoken, welcher sich gut skalieren lässt.

Genau dies hat ihm auch neben dem bereits existenten Internettrend zu seiner Viralität verholfen. Auch einige Memecoin-Experten von Crypto Banter haben auf das Potenzial des $NPC-Coins verwiesen. Was er sonst noch zu bieten hat und ob nun der richtige Zeitpunkt für ein Investment in den günstig bewerteten Memetoken ist, wollen wir hier analysieren.

Non-Playable Coin ($NPC) erreicht neues Allzeithoch

Der Non-Playable Coin hat seinen Wert seit seinem Launch am 29. Juli mit einem Preis in Höhe von 0,0000006242 USD bis auf das heutige Niveau von 0,03371 USD um 5.400.413 % gesteigert. Zudem hat er erst am 12. Oktober mit 0,04020 USD ein neues Allzeithoch verzeichnet. Angesichts seiner niedrigen Bewertung stellt sich die Frage, ob sich jetzt ein Investment lohnt.

Insgesamt gibt es 8,05 Mrd. $NPC, von denen sich 7,25 Mrd. $NPC im Umlauf befinden. Somit ist nur noch mit einer geringen Inflationsrate sowie verschiedenen Aktionen zu rechnen. Die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung liegt hingegen bei 275,06 Mio. USD. Gewählt wurde die Gesamtversorgung, da es so zu dem Launch-Zeitpunkt so viele Bewohner auf der Erde gab.

Führende Memecoins kommen auf deutlich höhere Bewertungen, welche schon 1 Mrd. USD und auch die Marke von 10 Mrd. USD überschreiten können. Beispielsweise hat der Marktführer Dogecoin gerade 16,41 Mrd. USD.

NPC-Chart | Quelle: DEXTools

Jedoch ist $NPC bezüglich der Motivation, eigene Inhalte zu erstellen, eher mit Dogwifhat zu vergleichen, auch wenn er weniger süß ist. Dieser wird zum jetzigen Zeitpunkt mit 2,63 Mrd. USD bewertet und hat an seinem Allzeithoch bereits 4,69 Mrd. USD erreicht. Basierend auf $WIF würde sich ein Steigerungspotenzial von 856,16 bis 1.605,08 % ergeben.

Mitte September hat das Interesse an den Memecoins wieder nach der ersten Zinssenkung in den USA um 50 Basispunkte, der Abnahme der Angst über die Rückabwicklung des Carry-Trades in Japan und dem chinesischen Liquiditätsprogramm zugenommen.

Von diesem positiven Sentiment konnte auch der Non-Playable Coin profitieren. Unter den 100 größten Memecoins hat der $NPC-Token mit seinem Kursanstieg jedoch nur im oberen Mittelfeld gelegen.

Nachdem ein neues Allzeithoch ausgebildet wurde, testete der $NPC-Coin noch einmal das obere Ende des Trendkanals, woraufhin es zu einem Doppeltop und dann einer Korrektur bis unter das vorherige Allzeithoch gekommen ist.

Der RSI hat sich nun zwar mittlerweile aus dem überkauften Bereich bewegt, allerdings ist auch eine bärische Divergenz zu erkennen und ein sinkendes OBV. All dies signalisiert eine Korrektur, welche noch einmal das 38,2er-Fibonacci-Level bei 0,02925 USD testen könnte. Sollte der Widerstand bei 0,03343 USD nicht gehalten werden, so ist ein Anlaufen dieses Niveaus wahrscheinlich.

Community-Sentiment zu Non-Playable Coin ($NPC)

Non-Playable Coin Social-Media-Sentiment | Quelle: Coindive

Laut den Social-Media-Daten handelt es sich bei Non-Playable Coin um einen Memetoken mit 59.418 Abonnenten auf den verschiedenen Kanälen. Die Anzahl konnte über die vergangene Woche sogar um 19,7 % und über die letzten 30 Tage um 127,76 % erhöht werden.

Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen handelt es sich dabei um ein schnelles Wachstum. Dieses ist zum jetzigen Zeitpunkt organisch, sodass es sich weniger um gekaufte Follower handelt. Allerdings ist die Aktivität mit 12 von 100 Punkten noch relativ gering, auch wenn sie in den vergangenen sieben Tagen um 2 % zugenommen hat.

Ebenso ist die Aktivität auf den zu Non-Playable Coin zugehörigen Kanälen gestiegen. Das Sentiment fällt dabei positiv aus. Insgesamt erhält der Memecoin $NPC eine Bewertung B und belegt den Platz 1.563. All dies wirkt sich tendenziell unterstützend aus, sollte allerdings vor einem Einstieg nach der Korrekturbewegung neu evaluiert werden, da Memecoins sehr schnelllebig sind.

Was ist der Non-Playable Coin ($NPC)?

Der Begriff Non-Playable entstammt den Videospielen, in welchen sie von dem Computer gesteuerte Charaktere darstellen. Von dort aus hat die Bezeichnung Einzug in die Welt der sozialen Medien gehalten und gewann insbesondere seit dem Jahr 2018 an Bedeutung.

Dabei wird der Begriff NPC metaphorisch für Menschen verwendet, welche blind der Mainstream-Meinung folgen, ohne eigene Gedanken oder unabhängige Entscheidungen zu treffen. In der Psychologie ist dies auch als Mitläufereffekt, Gruppenzwang oder Normopathie bekannt.

In der Gesellschaft soll dieser Begriff die Kritik an der Konformität und einem Mangel an Individualität ausdrücken. Dafür wurden viele satirische Videos erstellt, welche die Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit der Menschen pointieren. Andere kritisieren hingegen die entmenschlichende Darstellung.

Non-Playable Coin NFTs | Quelle: NPC

Vornehmlich auf TikTok sind die NPCs schnell viral gegangen, was sich nun der NPC-Coin zunutze macht, der gleichzeitig ein NFT ist. Denn er nutzt den Ethereum-Tokenstandard ERC11, welcher ein Hybrid aus einer Kryptowährung und einem NFT ist. Dementsprechend gibt es auch für jeden Coin einen entsprechenden Non-Fungible Token. Das Team hat ebenfalls den Begriff Meme-Fungible Token (MFT) erfunden.

Zudem lassen sich die NPCs somit auch auf NFT-Marktplätzen und Kryptobörsen handeln. Auf diese Weise könnte leichter Liquidität in das Projekt fließen, welche sich wiederum positiv bei der Marktkapitalisierung bemerkbar macht.

Allerdings hat das Interesse an den NFTs in diesem Jahr abgenommen, was sich an dem geringeren Handelsvolumen in Höhe von 3,9 Mrd. USD im Vergleich zu dem Allzeithoch von 12,6 Mrd. USD im Jahr 2022 erkennen lässt.

Auf der Website von Non-Playable Coin lassen sich auch eigene NPC-Bilder mit einem KI-Grafik-Generator erstellen. Somit können Stereotypen von verschiedenen Arten von Menschen erstellt werden wie Bodybuildern, Soldaten, MAGA-Anhängern und mehr.

So können Sie von Memecoins mit geringerem Risiko profitieren

Sicherlich stellen viele Memecoins angesichts ihrer sehr geringen Marktkapitalisierung und ihrem enormen Steigerungspotenzial eine sehr verlockende Investitionsmöglichkeit dar. Allerdings werden nur die allerwenigsten von ihnen erfolgreich, was sich unter anderem an den Statistiken von Pump.Fun erkennen lässt.

Von dieser Memecoin-Launchplattform schaffen es nur rund 1 bis 2 % überhaupt bis an die Kryptobörsen. Eine deutlich geringere Anzahl von ihnen erreicht eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50 Mio. USD oder 100 Mio. USD. Deshalb bezeichnen einige die Memetoken als Betrug und andere als Glücksspiel.

Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass sie eine magische Anziehungskraft auf Investoren ausüben und mittlerweile - abgesehen von Bitcoin und Ethereum - mit 56,89 Mrd. USD die vierthöchste Bewertung von allen Kryptosektoren auf der Kryptodaten-Website Artemis erlangt haben. Bemerkenswert ist auch ihr Handelsvolumen von 13,66 Mrd. USD.

Während viele Kleinanleger weniger Glück mit Memecoins haben und andere Millionäre werden, gibt es auch eine deutlich attraktivere Möglichkeit für Investoren, um von diesem Boom zu profitieren. Denn mithilfe eines Memetoken-Infrastrukturinvestments wie vor allem Pepe Unchained können Sie breit gestreut in diesem Sektor investieren.

Denn es bietet ein besonders Ökosystem, welches speziell für diesen Sektor optimiert wurde. Somit könnte es wie Immutable das Gaming nun die Memecoins bereichern. Unter anderem gehört zu Pepe Unchained eine eigene Memetoken-Skalierungslösung auf Ethereum, die zudem von den derzeitigen Bemühungen von Vitalik Buterin profitiert.

Ebenso wird eine Suite mit unterschiedlichsten Blockchain-Softwareangeboten offeriert. Zu diesen zählt etwa ein dezentraler Handelsplatz für den Austausch von Krypto-Assets. Ebenfalls zum Sortiment gehören ein Block-Explorer mit Analysefunktionen, ein Staking-Mechanismus und einige Tools, welche von Dritten aus dem Förderungsprogramm entstammen.

Für die verschiedenen Angebote benötigen die Nutzer wiederum den eigenen $PEPE-Coin, der wie Bitcoin und Gold streng limitiert ist. Auf diese Weise lassen sich Gebühreneinnahmen erzielen, die möglicherweise noch die von Pump.Fun seit März in Höhe von 136,04 Mio. USD übertreffen könnten, da Ethereum bisher noch der Marktführer für dezentrale Angebote ist.

Der aktuell erfolgreichste Presale positioniert sich in einem der gefragtesten Sektoren in diesem Jahr und befindet sich nur noch 300.000 USD von der Marke von 20 Mio. USD entfernt. Wenn Sie nicht riskieren wollen, bei der Listung einen deutlich höheren Preis zu zahlen, sollten Sie nun Ihre vermutlich letzte Chance nutzen.

