Anzeige / Werbung

Neogen Aktienanalyse nach den Quartalszahlen: Gewinnzone wieder erreicht! Ausblick & Charttechnik

Neogen Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen zur Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Genomik spezialisiert hat. Es wurde bereits im Jahr 1982 gegründet und ist als als innovativer Anbieter von Produkten etabliert, die helfen sollen, Lebensmittelsicherheit und Qualität zu gewährleisten. Damit kann auch die Gesundheit und Produktivität von Nutztieren verbessert werden. Das Unternehmen bietet dafür eine breite Palette an Testlösungen für die Agrar- und Lebensmittelindustrie, mit denen Verunreinigungen wie Bakterien, Mykotoxine, Allergene und chemische Rückstände in Lebensmitteln aufgespürt werden können.

In den letzten Jahren hat Neogen durch eine Reihe strategischer Übernahmen und Partnerschaften seine Marktposition gestärkt und seine globale Reichweite erweitert. Das Unternehmen hat aktiv in die Entwicklung neuer Technologien und die Erweiterung seiner Produktpalette investiert, um weiterhin den wachsenden Bedarf an Lebensmittelsicherheits- und Tiergesundheitslösungen zu decken. Diese Expansion hat Neogen auch zu einem wichtigen Partner für Unternehmen gemacht, die auf die Sicherstellung von Lebensmittelsicherheit und die genetische Verbesserung von Tieren angewiesen sind.

Wir blicken auf die aktuellen Quartalszahlen, das Wachstum der einzelnen Sparten im Konzern und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.