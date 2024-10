ProtiumSource ist speisewasserunabhängig, erzeugt keine Abwässer und arbeitet mit erneuerbarer Energie mit branchenführender Effizienz, um grünen Wasserstoff zu produzieren

Gradiant, ein globaler Lösungsanbieter für fortschrittliche Wasser- und Abwasserbehandlung, gab heute die Einführung von ProtiumSource bekannt, der weltweit fortschrittlichsten Komplettlösung für Wasser, das für Elektrolyse aufbereitet ist. Mit ProtiumSource können sich die Hersteller auf den grünen Wasserstoff konzentrieren statt auf das Rohwasser.

Wasserstoff, das am häufigsten vorkommende Element im Universum, ist ein entscheidender Faktor beim Übergang unseres Planeten in eine kohlenstoffneutrale Zukunft. Er bietet eine Alternative zu den fossilen Brennstoffen, die in schwer abbaubaren Industriezweigen verwendet werden, darunter Düngemittel auf Ammoniakbasis, Stahl- und Chemieproduktion, Energie und Mobilität. Grüner Wasserstoff wird ohne Kohlenstoffemissionen hergestellt, was ihn zu einem begehrten Rohstoff für industrielle Anwendungen macht. Sein Potenzial als vollständig erneuerbare Ressource ist jedoch nur dann voll ausgeschöpft, wenn das Wasser, aus dem der Wasserstoff gewonnen wird, auch unbelastet ist. ProtiumSource von Gradiant bietet Herstellern die Lösung, die sie benötigen, um das Versprechen von grünem Wasserstoff einzulösen, indem es hochreines Wasser liefert, das für Elektrolyse aufbereitet ist, bei minimalem Energiebedarf und vollständig mit erneuerbarer Energie erzeugt.

ProtiumSource ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, die das jahrzehntelange Reinstwasser-Know-how der kürzlich übernommenen H+E Group im Bereich ultrareines Wasser mit der Innovation von The Gradiant Labs kombiniert, um die dringenden Bedürfnisse der Hersteller von grünem Wasserstoff zu erfüllen und in allen Betriebsumgebungen zu überzeugen:

Rohwasser-unabhängig liefert garantiert hochreines für Elektrolyse aufbereitetes Wasser aus jeder Art von Rohwasser, einschließlich Meerwasser, Brackwasser und gereinigtem Abwasser, und eignet sich damit hervorragend für Betriebsumgebungen mit begrenztem Zugang zu hochwertigem Rohwasser.

liefert garantiert hochreines für Elektrolyse aufbereitetes Wasser aus jeder Art von Rohwasser, einschließlich Meerwasser, Brackwasser und gereinigtem Abwasser, und eignet sich damit hervorragend für Betriebsumgebungen mit begrenztem Zugang zu hochwertigem Rohwasser. Zero Liquid Discharge - verringert die Herausforderung der Solesteuerung durch die Wiederverwendung des gesamten Wassers mit der Option, keine oder nur minimale Flüssigkeitsableitungen zu erzeugen.

- verringert die Herausforderung der Solesteuerung durch die Wiederverwendung des gesamten Wassers mit der Option, keine oder nur minimale Flüssigkeitsableitungen zu erzeugen. Branchenführende Leistungsfähigkeit Gradiants preisgekrönte RO Infinity mit CFRO-Technologie bietet erstklassige Leistung bei geringstem Energieverbrauch und reduziert so den Gesamtkapitalbedarf für die Infrastruktur erneuerbarer Energien.

Gradiants preisgekrönte RO Infinity mit CFRO-Technologie bietet erstklassige Leistung bei geringstem Energieverbrauch und reduziert so den Gesamtkapitalbedarf für die Infrastruktur erneuerbarer Energien. Niedrigste Gesamtlebenszykluskosten durch hochreines Zulaufwasser, das die spezifischen Anforderungen für alle Elektrolyseursysteme übertrifft, wodurch deren Nutzungsdauer verlängert und die Investitions-, Betriebs- und Gesamtlebenszykluskosten gesenkt werden.

ProtiumSource verwendet die effizientesten Wasseraufbereitungstechnologien der Welt in einem vollständig integrierten, ausgewogenen Dreiphasensystem, das Gradiant an die Durchsatzanforderungen jeder Produktionsanlage für grünen Wasserstoff anpasst:

Schritt 1 Wasseraufbereitung nutzt Gradiants preisgekrönte Technologien Pretreatment, Selective Contaminant Extraction, und RO Infinity, um eine vollständige Palette anorganischer und organischer Schadstoffe aus jedem Rohwasser zu entfernen.

nutzt Gradiants preisgekrönte Technologien Pretreatment, Selective Contaminant Extraction, und RO Infinity, um eine vollständige Palette anorganischer und organischer Schadstoffe aus jedem Rohwasser zu entfernen. Schritt 2 Erzeugung von für Elektrolyse aufbereitetes Wasser - nutzt das Wissen und die Erfahrung von H+E im Bereich ultrareines Wasser in Ionenaustausch-, EDI- und UV-Technologien, um für Elektrolyse aufbereitetes Wasser zu erzeugen, das die Branchenspezifikationen übertrifft.

- nutzt das Wissen und die Erfahrung von H+E im Bereich ultrareines Wasser in Ionenaustausch-, EDI- und UV-Technologien, um für Elektrolyse aufbereitetes Wasser zu erzeugen, das die Branchenspezifikationen übertrifft. Schritt 3 Integriertes Sole-Managementsystem für ZLD Nutzung unserer preisgekrönten RO Infinity mit CFRO-Technologie zur Rückgewinnung von Wasser aus Sole in der Vorbehandlung und in der Hochreinigungsstufe für eine abwasserfreie Produktion.

"Gradiant glaubt an die Zukunft einer wasserstoffbasierten Wirtschaft und weiß, dass die Herstellung des bestmöglichen für Elektrolyse aufbereiteten Wassers entscheidend ist, damit grüner Wasserstoff sein volles Potenzial entfalten kann. Mit der Einführung von ProtiumSource beseitigen wir eine wichtige Hürde, um grünen Wasserstoff zu einer vollständig erneuerbaren Energiequelle zu machen," betont Prakash Govindan, COO von Gradiant. "ProtiumSource ist die einzige vollständige Quellwasserlösung, die den Herstellern von grünem Wasserstoff zur Verfügung steht. Sie bietet ihnen für Elektrolyse aufbereitetes, hochreines Wasser aus jedem Rohwasser, mit der höchsten Effizienz und ohne Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung."

"Unsere ProtiumSource-Lösung für Hersteller von grünem Wasserstoff ist ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit der Kerntechnologien von Gradiant, um wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen", so Siva Kumar Kota, Leiter der Technologieabteilung. "Unser patentiertes Technologieportfolio ermöglicht es Gradiant, schnell revolutionäre Lösungen wie ProtiumSource zu entwickeln, um den Wasserbedarf der Produzenten von grünem Wasserstoff zu decken."

ProtiumSource wurde gründlich getestet und ist marktreif. Gradiant akquiriert derzeit neue Kunden.

Über Gradiant

Gradiant ist eine andere Art von Wasserunternehmen. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und firmeneigenen End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Aktivitäten seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und verwandeln Abwasser in Süßwasser. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und hat weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

