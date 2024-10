EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/ Highlights Q3 und 1-9M 2024 Umsatzerlöse: +2,1% versus Q3 2023, trotz Rückgang der Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten.



+2,1% versus Q3 2023, trotz Rückgang der Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten. Serviceumsätze: +3,1% aufgrund wertsichernder Maßnahmen und starker Festnetz-Performance in CEE. OPEX: Höhere Personalkosten sind Haupttreiber für den operativen Anstieg der Core-OPEX; Einmaleffekte und höhere Restrukturierungskosten gleichen sich aus. EBITDA: +5,1% auf EUR 548 Mio. mit einer Margenverbesserung von 39,3% auf 40,4%. Nettoergebnis: -1,3% auf proforma Basis aufgrund höherer D&A in 1-9M 2024 und 11,8% niedriger auf berichteter Basis aufgrund zusätzlicher höherer Abschreibungen für Funktürme. CAPEX: Rückgang um -21,2% in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich aufgrund geringerer CAPEX für Spektrum und CAPEX-Einsparungen.

Free Cashflow: +28,7% in 1-9M aufgrund geringerer CAPEX und verbessertem operativem Ergebnis. ESG Rating: A1 erhält Gold-Medaille im Ecovadis-Sustainability-Rating und ist unter den Top 3% gereiht. Outlook bestätigt: Umsatzwachstum von 3-4%, CAPEX exkl. Spektrum von rund EUR 800 Mio.

Ambitionen 2024-2026 unverändert: Umsatzwachstum von 3-4 % pro Jahr

EBITDA-Wachstum von 4-5 % pro Jahr

CAPEX von EUR 2,8 Mrd. zuzüglich Frequenzen

