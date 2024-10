Der Pionier bei kultiviertem Leder, Qorium, hat Aufnahmen seines neuesten Musters von gezüchtetem Leder aus dem Labor veröffentlicht. Das Material mit den Maßen 35 cm x 35 cm wurde mithilfe des neu entwickelten Gewebebioreaktors des Unternehmens hergestellt und ist ein Machbarkeitsnachweis für die vollständige Kommerzialisierung des Produktionsverfahrens, bei dem einer lebenden Kuh eine kleine Probe von Hautzellen entnommen und im Labor reproduziert wird, um Leder mit der gleichen Festigkeit, Haltbarkeit und dem gleichen Aussehen wie herkömmliches Leder tierischen Ursprungs zu herzustellen.

