Die niederländische ASML Holding hat mit einer überraschenden Reduzierung ihrer Umsatzprognose für 2025 die Technologiebranche in Aufruhr versetzt. Der Chipausrüster erwartet nun einen Nettoumsatz zwischen 30 und 35 Milliarden Euro, was deutlich unter den vorherigen Schätzungen liegt. Diese Nachricht löste an den Börsen erhebliche Turbulenzen aus, wobei die ASML-Aktie zeitweise um fast 15 Prozent einbrach. Die Gründe für die Prognosekorrektur liegen in der langsamer als erwartet verlaufenden Erholung des Halbleitermarktes und der Zurückhaltung der Chiphersteller bei Investitionen in neue Produktionsanlagen.

Auswirkungen auf die gesamte Branche

Die Ankündigung von ASML hat weitreichende Folgen für den gesamten Technologiesektor. Andere Chipwerte gerieten ebenfalls unter Druck, was die Sorge vor einer möglichen Abschwächung der Nachfrage im Halbleitermarkt widerspiegelt. Analysten betrachten die Entwicklung bei ASML als Indikator für die Gesundheit der Branche insgesamt. Trotz positiver Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz scheinen andere Marktsegmente länger für ihre Erholung zu benötigen, was die vorsichtige Haltung der Investoren erklärt.

