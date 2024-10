Der Renntag der 2. Saison der A2RL wurde für den 26. April 2025 auf dem berühmten Yas Marina Circuit in Abu Dhabi bestätigt

Wachsende globale Reichweite mit neuen Teams aus den USA, Frankreich, Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten

KI übernimmt die Führung, während Programmierer und Ingenieure darum wetteifern, die Grenzen der autonomen Technologie zu erweitern

ASPIRE, der Innovationsbeschleuniger des Abu Dhabi Advanced Technology Research Council (ATRC), hat offiziell die zweite Saison der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) gestartet. Der Renntag wurde für den 26. April 2025 auf dem Yas Marina Circuit bestätigt. A2RL kehrt mit vier neuen internationalen Teams und der Vorstellung eines verbesserten, von Dallara gebauten Super Formula Emirates Autonomous Vehicle (EAV24) zurück, das die Grenzen der KI im Motorsport erweitern soll. Die Teilnehmer kämpfen um einen Anteil am beeindruckenden Preispool von 2,25 Mio. USD

Nach einem erfolgreichen ersten Rennen im April 2024, an dem Teams aus den USA, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Italien, Singapur, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnahmen, erweitert A2RL seine globale Liste um vier neue Teams: AiPEX Racing aus den USA, Aladin Innovation aus Frankreich, SEVRUS Japan (TGM Grand Prix) aus Japan und ein Team des Technology Innovation Institute (TII) der Vereinigten Arabischen Emirate. Diese neuen Teilnehmer werden sich im November zusammen mit den ursprünglichen Teams aus der ersten Saison einer strengen Simulationsphase unterziehen, in der sie sich unter realen Bedingungen messen, um die endgültige Teamaufstellung festzulegen. Das Rennformat für die kommende Saison wird nach der Simulationsherausforderung bekannt gegeben.

In der Simulationsphase werden die Teams ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, ihre Rennwagen unter schwierigen Bedingungen wie GPS-Ausfällen und Sensorstörungen zu kontrollieren, und Qualitäts-Gateways treffen, um ihre Überholfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Teams müssen außerdem Strategien für das Aufwärmen von Reifen und Bremsen vorführen, schnelle Runden fahren und sogar gegen virtuelle Gegner antreten. Nur wer diese hohen Standards erfüllt, qualifiziert sich für den Endausscheid.

Das Rennen verspricht, einige der besten Ingenieure und Programmierer der Welt zu präsentieren, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) autonome Rennwagen programmieren. Die Liga entwickelt sich zu einer globalen KI-Sportart, bei der die Kombination aus Innovation und Hochgeschwindigkeitswettkämpfen im Mittelpunkt steht.

S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Generalsekretär des Advanced Technology Research Council, unterstrich die globale Wirkung von A2RL und erklärte: "A2RL ist mehr als nur ein Rennen; es ist eine wichtige Plattform, um die Leistungsfähigkeit von KI-gesteuerten Lösungen und ihr Potenzial, ganze Branchen zu verändern, zu präsentieren. Indem wir die Grenzen des Möglichen mit autonomer Technologie erweitern, beschleunigen wir Innovationen in allen Sektoren und positionieren die VAE als führendes Land in der globalen KI-Landschaft."

Stephane Timpano, CEO von ASPIRE, fügte hinzu: "Die zweite Saison von A2RL wird noch spannender, da neue Teams die Grenzen der KI-Integration im Motorsport erweitern werden. Unser aufgerüsteter Rennwagen, der mit autonomer Technologie der nächsten Generation ausgestattet ist, wird Teams herausfordern, ihre Programmier- und Ingenieurskunst auf ein neues Niveau zu heben. Diese Liga ist mehr als nur ein Wettbewerb sie gibt einen Einblick in die Zukunft des KI-gesteuerten Sports."

Auf der GITEX Global, Dubais führender Technologiemesse, erhielten die Besucher einen ersten Blick auf den verbesserten EAV24, den autonomen Rennwagen der nächsten Generation von A2RL. Dieses Modell, dessen Karosserieteile aus nachhaltigen Bioverbundwerkstoffen gefertigt sind, zeichnet sich durch ein schlankes Design aus, das von digitalen Algorithmen und KI-gesteuerten Datenmustern inspiriert ist und den Schwerpunkt der Veranstaltung auf KI-Innovationen unterstreicht. Der EAV24 wird im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen, bei dem Teams gegeneinander antreten, um KI-Systeme zu entwickeln, die ihre Rivalen auf der Strecke überlisten und übertreffen können.

Die erste Saison der Liga verzeichnete eine bemerkenswerte Beteiligung: Über 10.000 Zuschauer waren live vor Ort auf dem Yas Marina Circuit dabei, und mehr als 1 Million Zuschauer weltweit verfolgten das Rennen online per Streaming. Die zweite Saison soll auf diesem Erfolg aufbauen und die Position von A2RL als Vorreiter sowohl im Motorsport als auch bei der Weiterentwicklung der KI festigen.

Die Mission von A2RL geht über den Rennsport hinaus es geht darum, die Entwicklung autonomer Systeme auf einer Vielzahl von Plattformen zu beschleunigen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser aufstrebenden Technologie zu stärken. Neben Autorennen umfasst die Liga auch andere innovative Wettbewerbe, wie autonome Drohnenrennen und autonome Buggys, die das Testen und die Weiterentwicklung von Technologien in verschiedenen Umgebungen ermöglichen. Der Wettbewerb bietet Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers, OEMs) und Autoherstellern eine risikofreie Umgebung, um autonome Innovationen zu erforschen und zu entwickeln und so Fortschritte voranzutreiben, die sich eines Tages auf den gesamten Mobilitätssektor auswirken werden.

Für eine exklusive Vorschau auf den EAV24 und weitere Einblicke in die Zukunft des KI-gesteuerten Rennsports besuchen Sie den ATRC-Stand in Halle 17-B10 auf der GITEX Global.

