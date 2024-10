Bitcoin "Zick Zack" löst Irritation am Markt aus - Experte warnt vor Hebelprodukten

Mit einer Kursbewegung der besonderen Art löste Bitcoin am späten Dienstagnachmittag Irritation unter den Händlern aus. Nach einem rasanten Anstieg von 66.000 US-Dollar auf über 67.500 US-Dollar war die Euphorie am Markt bereits groß. Der Grund dafür ist, dass viele bei einem nachhaltigen Durchbrechen dieser Marke einen Ausbruch aus dem aktuellen Chartmuster sehen und eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung die Folge sein könnte. So postete beispielsweise auch der Analyst Rekt Capital, dass der Durchbruch durch die rote Zone bei etwa 65.500 US-Dollar als entscheidender Bruch aus dem Chartmuster gesehen werden kann. Wichtig sind seiner Sicht nach die wöchentlichen Abschlusskurse, da kurzfristige Ausreißer keine nachhaltige Trendumkehr bringen würden.

Auf das Hoch folgt der Fall

Doch genauso schnell, wie es für die Kryptowährung nach oben ging, ging es auch wieder nach unten. Nach einem Anstieg von 2.500 US-Dollar fiel der Preis anschließend um 3.500 US-Dollar, also sogar tiefer als das Ausgangsniveau. Diese extreme Volatilität führte dazu, dass viele Kauf- und Verkaufsorders aktiviert wurden. Auch der Krypto-Experte "Ash Crypto" teilte seinen 1,2 Millionen Followern auf X mit: "Die Wale veräußern beides: Kauf- wie auch Verkaufspositionen werden jetzt aufgelöst, bevor der richtige Anstieg losgeht. Lasst euch nicht abschütteln, Hände weg von Hebelprodukten."

Damit spielt er auf die enorme Volatilität im Kurs an, die bei Hebelprodukten sehr schnell zu einem Stop-Loss bzw. einem Verlust der Liquidität führen könnte. Seiner Ansicht nach zeigt dies ein gezieltes Verhalten der Großinvestoren, um genau diese Mechanismen auszulösen.

ETFs mit enormen Zuflüssen

Am gestrigen 14. Oktober 2024 überschritten die US-Spot-Bitcoin-ETFs mit ihren enormen Zuflüssen die Schwelle von 500 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Dadurch stieg der Bitcoin-Preis bereits gestern enorm und erreichte die 66.500 US-Dollar-Marke, wobei der heutige Ausreißer als Vorbote für weitere ETF-Zuflüsse gilt. Insgesamt zeigen die Bitcoin-ETFs derzeit die höchste jemals investierte Summe durch institutionelle Anleger, mit 19,435 Milliarden US-Dollar an eingebrachten Mitteln. Die Nettozuflüsse am 14. Oktober beliefen sich auf über 555 Millionen US-Dollar, was den höchsten Wert seit Juni dieses Jahres darstellt.

Bitcoin ETF Bestände, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Würden die Verkäufe des mit hohen Gebühren verbundenen Grayscale GBTC Trust nicht eingerechnet, wären die Zuflüsse in die ETFs sogar rund 40 Milliarden US-Dollar schwer. In erster Linie investieren BlackRock und Fidelity, die Bitcoin im Wert von über 32 Milliarden US-Dollar in ihrer Verwaltung haben.

Technische Analyse vielversprechend

Bei der Betrachtung der technischen Analyse von Bitcoin zeigt sich ein vielversprechendes Bild. Laut der Analyseplattform CoinCodex könnte der Preis der Leitwährung schon bald sein Allzeithoch durchbrechen und einen bullischen Herbst-Run auslösen. Die Einschätzung der Plattform lautet: "Laut unserer aktuellen Bitcoin-Preisprognose wird der Preis von Bitcoin voraussichtlich um 36,13 Prozent steigen und bis zum 14. November 2024 einen Wert von 92.244 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bullisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 65 (Gier) zeigt. Bitcoin verzeichnete in den letzten 30 Tagen 16 von 30 (53 Prozent) grünen Tagen mit einer Preisvolatilität von 2,87 Prozent. Basierend auf der Bitcoin-Prognose ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen."

Technische Faktoren von Bitcoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/bitcoin/price-prediction/

Sollte dies tatsächlich zutreffen, könnte schon nächste Woche das Allzeithoch übertroffen werden und damit der Weg für einen erneuten Bull Run geebnet werden.

