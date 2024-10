© Foto: Unsplash



Der US-Dollar verliert seinen Status als wichtigste Währung an Gold und andere Anlagen, warnt Finanzexperte Nassim Taleb. Die "Konfiszierung" russischer Güter und andere Politik-Fehlgriffe hätten die Tendenz verschärft.Der bekannte Finanzexperte und Risikoforscher Nassim Taleb, der für sein Buch über so genannte "schwarze Schwäne" (unvorhersehbare Ereignisse) berühmt wurde, äußert sich besorgt über die zukünftige Rolle des US-Dollars im globalen Finanzsystem. Die westlichen Sanktionen gegen Russland, die nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verhängt wurden, seien einer der zwei größten finanziellen Fehler des 21. Jahrhunderts gewesen, erklärte Taleb in einem Interview mit Bloomberg …