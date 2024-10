Als chinesische Marke für hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge verbindet AITO traditionellen Luxus mit technologischem Luxus, um Verbrauchern weltweit führende intelligente Mobilitätserlebnisse zu bieten. Der Konvoi "Eurasian Tour with AITO", bestehend aus dem AITO 9, dem AITO 7 und dem AITO 5, legte eine 38-tägige Reise über rund 15.000 Kilometer von Chongqing nach Paris zurück und demonstrierte dabei die Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Leistung der Fahrzeuge. Unter dem Motto "Intelligence Redefining Luxury" präsentierte AITO auf dem Pariser Autosalon 2024 seine technologischen Fortschritte, darunter die innovative AITO MF-Plattform und die Super-Range-Extender-Technologie.

Von der Fabrikhalle bis zur Automobilausstellung durchquerte der Konvoi "Eurasian Tour with AITO", der aus den Fahrzeugen AITO 9, AITO 7 und AITO 5 bestand, den eurasischen Kontinent und legte dabei in 38 Tagen etwa 15.000 Kilometer zurück. Er durchquerte 12 Länder, bevor er in Paris ankam, um an der 90. Pariser Automobilausstellung teilzunehmen.

Press Conference (Photo: Business Wire)

Am 14. Oktober präsentierte AITO unter dem Motto "Intelligence Redefining Luxury" seine branchenführende Produktpalette und technologischen Fortschritte einem globalen Publikum. Ein ganz besonderer AITO 9 ein wichtiges Mitglied des Konvois "Eurasian Tour with AITO" war ausgestellt. Nach Abschluss der langen Expedition von Chongqing nach Paris bestätigte die Reise des Fahrzeugs die außergewöhnliche Leistung der AITO-Modelle unter komplexen Straßenbedingungen und in extremen Umgebungen.

Insbesondere in Regionen mit begrenzter Ladeinfrastruktur war die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Stromversorgung zweifellos eine der größten Herausforderungen für Fahrzeuge mit neuer Energie während der umfangreichen "Eurasian Tour with AITO". Die Range-Extender-Technologie von AITO überwand jedoch die Ladebeschränkungen und bot gleichzeitig das Fahrerlebnis eines reinen Elektrofahrzeugs. Sie hat die Reichweitenangst effektiv beseitigt und eine extrem hohe Reichweite ermöglicht. Die umfassenden Sicherheitsmerkmale, darunter eine robuste Karosseriestruktur, eine 5-lagige Batterieisolierung und 20 aktive Sicherheitsfunktionen, haben die Sicherheit im Straßenverkehr während der gesamten Expedition erheblich verbessert.

Die intelligente Fahrassistenztechnologie von AITO erwies sich als unerlässlich, um die Belastung und Ermüdung des Fahrers bei Langstreckenfahrten zu reduzieren, da sie 8.800 km der insgesamt 15.000 km langen Reise bewältigte. Darüber hinaus stellte das intelligente Parksystem von AITO seine vielseitige Leistung unter Beweis und bot mehrere Parkmodi, mit denen mühelos auf engen Parkplätzen navigiert werden konnte. Mit der Fernparkhilfe konnten die Fahrer einen Parkplatz auswählen und das Fahrzeug den Vorgang automatisch abschließen lassen eine Funktion, die die Aufmerksamkeit der Anwohner entlang der Tour auf sich zog.

Die unglaubliche Leistung der gesamten AITO-Produktlinie beruht auf der vielseitigen und sich ständig weiterentwickelnden AITO MF-Plattform, die vier Kernmerkmale aufweist: Intelligente Sicherheit, vielfältiger Antriebsstrang, anpassungsfähiger Kabinenraum und führende Intelligenz. Die Plattform unterstützt mehrere Antriebsoptionen, darunter Super Range-extended Electric, Battery Electric und Ultra Hybrid. Sie ist die einzige Plattform in der Branche, die mit allen drei neuen Energiesystemen kompatibel ist und den Verbrauchern ein "angenehmes, bequemes und sicheres" Fahrerlebnis bietet.

Mit der AITO MF-Plattform erreicht die Super-Range-Extender-Technologie einen thermischen Wirkungsgrad von 45 und eine Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungsrate von 3,65 kWh/l. Diese Technologie passt sich allen Fahrszenarien an und liefert elektrische Energie für Fahrten in der Stadt und müheloses Auftanken für Fahrten zwischen Städten. Mit "gleicher Leistung bei halbem Kraftstoffverbrauch" liefert sie eine Leistung, die mit einem herkömmlichen 3.0T-Verbrennungsmotor vergleichbar ist. Das Fahrerlebnis ähnelt dem eines reinen Elektrofahrzeugs, mit einer ruhigen Kabine, sanfter Beschleunigung und extrem reaktionsschnellem Handling. Darüber hinaus kann es beim Camping im Freien als externe Stromquelle dienen. Die Technologie passt die Stromerzeugung auch an die Fahrgewohnheiten des Benutzers an und optimiert NVH (Noise, Vibration, and Harshness Geräusch, Vibration, Rauheit) und Kraftstoffeffizienz für eine angenehme, kostengünstige Fahrt.

Die herausragende Qualität der AITO-Fahrzeuge wird durch eine fortschrittliche intelligente Fertigung ermöglicht. AITO hat eine proprietäre digitale Kernplattform entwickelt, die Technologie nutzt, um Produktionsanlagen mit Daten zu verbinden. Mit über 3.000 Robotern und einer 100-prozentigen Automatisierung in Schlüsselprozessen erreicht die Super Factory eine branchenführende Produktionseffizienz und unterstützt eine flexible, transparente, automatisierte, vernetzte und intelligente Fertigung. Als erstes Unternehmen, das eine 10.000-Tonnen-Druckgussanlage einsetzt, gewährleistet AITO eine effiziente, leichte und sichere Produktion und verbessert so die Produktqualität und Produktivität.

Als chinesische High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge leistet AITO Pionierarbeit im Bereich intelligenter Fahrzeuge mit neuer Energie und führt neue Luxuskonzepte ein, indem es "traditionellen Luxus und technologischen Luxus" kombiniert, um Verbrauchern weltweit führende intelligente Mobilitätserlebnisse zu bieten.

