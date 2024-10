The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2024



ISIN Name

CA88830X8199 TITAN MEDICAL INC.

VGG012121023 AGBA HLDG LTD DL-,001

XS1801129286 MYLAN 18/25

XS2241400295 OCI 20/25 REGS

© 2024 Xetra Newsboard