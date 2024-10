Die Citigroup-Aktie verzeichnete jüngst einen Kursrückgang an der US-Börse. Trotz eines leichten Anstiegs der Gesamterträge auf über 20 Milliarden Dollar im dritten Quartal sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Der Zinsüberschuss verringerte sich um drei Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Dennoch übertraf die Bank die Erwartungen der Analysten, was hauptsächlich auf starke Leistungen in der Marktsparte und einen zweistelligen Anstieg der Provisionseinnahmen zurückzuführen ist.

Herausforderungen und Chancen

Die Großbank steht vor der Herausforderung, den rückläufigen Zinsüberschuss auszugleichen. Positive Entwicklungen in den Kapitalmärkten konnten die Auswirkungen des Konzernumbaus teilweise abfedern. Die robuste Performance der Marktsparte, entgegen früherer Warnungen, deutet auf potenzielle Wachstumschancen hin. Anleger reagierten zunächst verhalten auf die Quartalsergebnisse, was sich in einem leichten Kursrückgang widerspiegelte.

