Axelspace Holdings Corporation freut sich bekannt zu geben, dass Chiaki Mukai und Masanori Sugiyama als externe Direktoren begrüßt wurden und eine neue Managementstruktur eingeführt wurde.

Hintergrund der Ernennungen externer Direktoren

Über die Axelspace Corporation, eine 2008 gegründete Tochtergesellschaft, hat das Unternehmen sein Raumfahrtgeschäft mit Mikrosatelliten ausgebaut. Wir haben insgesamt 10 Satelliten erfolgreich entwickelt, hergestellt und betrieben, darunter WNISAT-1, den weltweit ersten Beobachtungssatelliten für das arktische Meereis, und RAPIS-1, den ersten Satelliten, den die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) einem Raumfahrtunternehmen sowohl für die Entwicklung als auch für den Betrieb anvertraut hat. "AxelGlobe" ist die erste kommerzielle Erdbeobachtungskonstellation in Japan und hat über unsere Partnerunternehmen in rund 30 Ländern weltweit Satellitenbilddaten an Hunderte von Kundenunternehmen geliefert.

2022 kündigten wir das Unternehmen "AxelLiner" an, das aus dem ursprünglichen Satellitengeschäft hervorgegangen ist. AxelLiner bietet eine Komplettlösung für Mikrosatelliten, die alles von der ersten Machbarkeitsstudie über das Design und die Herstellung bis hin zum Start und Betrieb im Orbit abdeckt. Im Juli dieses Jahres haben wir einen neuen Dienst namens "AxelLiner Laboratory (AL Lab)" gestartet, der sich auf die Demonstration von Weltraumkomponenten im Orbit konzentriert.

Mit der Ernennung dieser beiden neuen externen Direktoren wollen wir unser Managementteam weiter stärken und das Wachstum der beiden Unternehmen AxelGlobe und AxelLiner beschleunigen, indem wir Dienstleistungen zur Nutzung des Weltraums durch Mikrosatelliten einer breiteren Gesellschaft zugänglich machen.

Eine Liste unseres Managementteams finden Sie auf der folgenden Website: https://www.axelspacehd.com/company/

Über die Axelspace Holdings Corporation

Standort: Tokio, Japan

Präsident und CEO: Yuya Nakamura

Gegründet: März 2020

Hauptgeschäft: Bereitstellung eines One-Stop-Service für Mikrosatelliten über "AxelLiner" und Angebot der Erdbeobachtungsplattform "AxelGlobe".

Das Unternehmen übernimmt die Planung, Herstellung, Startvorbereitung und Betriebsunterstützung nach dem Start für Mikrosatelliten und zugehörige Komponenten und bietet Satellitenlösungen an.

Website: https://www.axelspacehd.com/en/

