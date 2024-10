Krypto News: Experte sieht in diesem KI-Coin-Sektor das größte Potenzial

Der profitabelste Kryptosektor über die vergangenen 30 Tage waren die KI-Coins, welche um durchschnittlich 51,9 % zulegen konnten. Dies war zudem deutlich mehr als beim nächsten Sektor der Datendienste, der nur auf 34,9 % gekommen ist.

Nun hat ein Krypto-Experte von Nansen seine neueste Analyse zu den KI-Coins geteilt. Eine Nische soll ein besonders großes Potenzial haben. Welche dies ist und worauf dies zurückzuführen ist, wird im folgenden Beitrag behandelt.

Was wir aus der Entwicklung des Kryptomarktes lernen

Der Krypto-Experte Niklas Polk des Kryptodaten-Unternehmens Nansen hat in seiner neuesten Analyse darauf verwiesen, dass sich der Markt der digitalen Assets über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. So gibt es nicht mehr nur Kryptowährungen, welche sich für Zahlungen verwenden lassen.

Dennoch wird der Web3-Markt mit Hinblick auf die Nutzeraktivität weiterhin von Stablecoins und dezentralen Kryptobörsen dominiert. Ähnlich gestaltet sich das Portfolio von Nansen, welches sieben der größten zehn Positionen in den DeFi-Sektor zugehörige Assets investiert hat.

In Zukunft geht der Krypto-Experte hingegen davon aus, dass das Wachstum der DeFi-Produkte abnehmen wird. Stattdessen erwartet er, dass das Angebot, welches nichts mit diesem Kapitalmarkt zu tun hat, zunehmen wird.

Denn die DeFi-Dienste generieren ihre Einnahmen primär aus dem Web3-Bereich. Dies sei allerdings laut Ansicht des Krypto-Experten wenig zufriedenstellend. Stattdessen wolle er lieber sehen, dass mehr Einnahmen von außerhalb in das Web3 fließen.

Polk erwähnte ebenfalls, dass diese neuen Angebote gut für den Blockchain-Bereich geeignet und interoperabel seien sollten. Mit diesen könnte die Liquidität des TVL der Chains im Umfang von 82 Mrd. USD genutzt werden.

Für die neue DeFi-Ära erwarten er und Vitalik Buterin, dass die Wertschöpfungskette außerhalb zu suchen ist und sich anhand eines Cashflows bewerten lässt. Zu einem der vielversprechendsten Bereiche zählt laut ihm vorwiegend der KI-Sektor.

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks)

Ein an Bedeutung gewinnender Kryptosektor ist DePIN, was für dezentrale Infrastrukturnetzwerke steht. Von diesen können die unterschiedlichsten Branchen profitieren, womit sie sich auch in eine Vielzahl von speziellen Lösungen unterteilen.

Es gibt etwa dezentrale Wireless-Internetnetzwerke wie Helium und welche für die Berechnung von künstlichen Intelligenzen sowie das Rendering von Videos wie Render und TARS AI.

Ebenfalls werden mittlerweile dezentrale Infrastrukturnetzwerke für Sensoren geboten. Ein Beispiel ist Hivemapper, welches den Nutzern für die Aktualisierung von Straßenkarten durch die täglichen Fahrten Belohnungen in Kryptowährungen vergütet.

Hinzu kommen DePINs für Energienetzwerke. Arkreen möchte unter anderem die Verteilung von nachhaltiger Energie effizienter gestalten, indem die Nutzer über die Plattform Strom anbieten und erwerben können.

DePIN mit Spezialisierung auf die Berechnungen von KIs

Der Krypto-Experte verweist auch darauf, dass die KI-Coins mit Bezug auf DePIN stark profitiert hätten. Im Vergleich zur Gesamtmarktkapitalisierung von GPU-as-a-service von 3,2 Mrd. USD würden die Blockchain-Varianten hingegen noch klein sein. So hätte Aethir einen jährlichen wiederkommenden Umsatz von 36 Mio. USD und Akash Network seit 2021 weniger als 800.000 USD eingenommen.

Künftig erwartet Polk hingegen ein großes Wachstum in diesem Bereich. Denn immer mehr Unternehmen seien auf das Training von künstlichen Intelligenzen angewiesen, wofür diese wiederum enorme Rechenkapazitäten benötigen. Deshalb erwartet er, dass die Nachfrage nach mietbaren Grafikkarten zunehmen wird. Bemerkenswert seien auch die selbst für das Web3 verhältnismäßig hohen Renditen.

Im Unterschied zu anderen Kryptosektoren seien die zugrundeliegenden Grafikkarten als Assets deutlich leichter zu bewerten, als dies beispielsweise bei NFTs, Immobilien und anderen Lizenzen der Fall ist.

Die Gefahr bei GPU-as-a-service sei hingegen in dem regulatorischen Umfeld und in der Off-Chain-Konkurrenz zu finden, welche aufgrund der Zentralisierung leichter skalieren können und eine höhere Effizienz bieten. Aufgrund der einzigartigen Vorteile wie Anreize und DeFi-Zusatzrenditen könnten die Web3-Dienste dennoch eine bedeutende Marktgröße erreichen.

DePIN ohne Berechnung

Die Rendite von anderen DePINs für Wireless-Netzwerke, Sensoren und Energie hängt primär von der Verbreitung der Angebote ab und kann starken Schwankungen unterworfen sein. Im Gegensatz zu den KI-DePINs wird es für sie hingegen keinen Mangel geben, da es bereits Alternativen gibt.

Dennoch bieten laut Polk auch den Vorteil, dass sie Werte von außerhalb des Web3-Marktes in diesen einbringen können. Somit sind sie weniger von dem Kapital des Kryptomarktes abhängig, als es bei anderen der Fall ist.

Im Gegensatz zu den DePINs für Rechenleistung lassen sich diese dezentralen Netzwerke jedoch weniger flexibel für andere Zwecke nutzen. Die GPUs können hingegen nicht nur für KIs und Blockchains genutzt werden, sondern ebenso 3D-Videos und andere rechenintensive Aufgaben übernehmen.

Beispielsweise ließen sich über Cloud-Gaming auch mit schlechten Computern hochqualitative Games mithilfe von Cloud-Processing spielen oder komplexe Formeln in der Wissenschaft berechnen.

Dezentrale Infrastruktur von Pepe Unchained soll Memecoin-Bereich revolutionieren

Auch der berühmte Frosch Pepe soll nun mithilfe des neuen Projektes Pepe Unchained sich dem Bereich der dezentralen Infrastrukturen widmen, wobei er sich auf die Memecoins fokussiert hat. Denn bei diesen handelt es sich mittlerweile um den am vierthöchsten bewerteten Kryptosektor, der ein enormes Handelsvolumen von mehr als 13,19 Mrd. USD erzielt.

Das Projekt wurde gestartet, um die führende DeFi-Blockchain Ethereum von den Belastungsproblemen zu befreien und dem Memecoin-Sektor bessere Konditionen zu gewähren. So gehört zu Pepe Unchained auch eine Layer-2, mit welcher die niedrigste Gebühr auf dem Web3-Markt und eine hundertmal höhere Geschwindigkeit ermöglicht werden.

Somit steigt wiederum die Chance, dass auch andere Projekte auf dem Ökosystem starten, welche ihren Nutzern die besseren Konditionen bieten wollen. Auf diese Weise könnte sich die Blockchain auch in einer Vielzahl weiterer Kryptosektoren etablieren. Je mehr Angebote sich ansiedeln, umso stärker steigt wiederum die Nachfrage nach den Coins und daher auch der Kurs.

Damit dies auch erreicht wird, entwickelt das Team eine Reihe von verschiedenen Diensten. Unter anderem soll die Aktivität auf das PepeNet durch die eigene DEX verlagert werden, mit welcher sich verschiedene Krypto-Assets handeln lassen. Für eine leichtere Migration wurde ein nahtloser Überbrückungsdienst entwickelt.

Ebenfalls verfügt Pepe Unchained über einen eigenen Block-Explorer mit diversen Analysefunktionen. Damit das Kapital der Investoren längerfristig gebunden wird, gibt es einen eigenen Staking-Dienst, der zum jetzigen Zeitpunkt eine Rendite in Höhe von 112 % pro Jahr zahlt.

Langfristig bietet sich noch jede Menge Skalierungspotenzial, was Projekte wie Shiba Inu, Floki Inu und Snek bereits vorgemacht haben, die DeFi, NFTs, Gaming, Merchandise, Energydrinks und einiges mehr umfassen. Zudem finanziert das Team ein Entwicklerprogramm, um auch in anderen Bereichen künftig weiter zu expandieren.

Pepe Unchained hat bereits fast 20 Mio. USD mit seinem Presale eingeworben und unter anderem das Interesse des bekannten Unternehmers und Podcasters Mario Nawfal sowie anderer Wale erweckt. Hinzu kommen Spekulationen, dass er wieder die Netzwerkaktivität von Ethereum steigern und die Unterstützung von Buterin erhalten könnte.

